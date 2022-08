“Shoku Enver, më merrni nën mbrojtje, pasi në arrestimin tim, mund të ketë gisht UDB-ja, edhe…”/ Letra e shkrimtarit Kapllan Resuli, nga burgu i Tiranës!

Nga Dashnor Kaloçi









Memorie.al publikon disa dokumente arkivore të nxjerra nga Arkivi Qendror i Shtetit në Tiranë (Fondi i ish-Komitetit Qendror të PPSh-së), të cilat i përkasin vitit 1971, ku ndodhet një letër e shkrimtarit Kapllan Resuli me origjinë nga Ulqini, dërguar nga burgu i Tiranës (Reparti 313), ku ai ndodhej i arrestuar, në adresë të sekretarit të parë të Komitetit Qendror të PPSh-së, Enver Hoxha, si dhe korrespodenca e kabinetit të Enver Hoxhës, me sekretarin e Komitetit Qendror të PPSH-së, Hysni Kapo (që mbulonte në rrugë partie organet e “Diktaturës së Proletariatit) dhe ministrin e Punëve të Brendshme, Kadri Hazbiu, lidhur me letrën e dërguar nga Kapllan Resuli, i cili pasi i bënte një biografi të shkurtër të jetës së tij, i lutej udhëheqësit kryesor të Shqipërisë komuniste, që të shikohej problem i tij, pasi ai ishte i pafajshëm dhe në arrestimin e dënimin e tij, me siguri kishte gisht UDB-ja, jugosllave.

Lidhur me këtë, në letrën e tij midis të tjerash, emigranti kosovar, Kapllan Resuli, shkruan: “Çështja ma nuk pret. Prandaj po Ju drejtohem që të më merrni në mbrojtjen Tuej personale, të anuloni procesin gjyqësor dhe të caktoni një komision, për rishqyrtimin e çështjes sime. Po Ju drejtohem me këtë lutje e me bindje se në trajtimin që më asht ba, në intrigën që asht kurdis kundër meje, mund të ketë gisht UDB-a, por jo edhe Partia e Punës Shqipërisë. Edhe njëherë po e përsëris se jam i pafajshëm dhe se për këtë gja, jam në gjendje të parashtroj edhe prova të pakontestueshme. Dëshiroj që të vazhdoj punën time si shkrimtar në gjirin e kombit shqiptar dhe nën flamurin e Partisë së Punës të Shqipërisë”.

Shkresa përcjellëse e aparatit të Komitetit Qendror të PPSh-së, dërguar Hysni Kapos, me një përmbledhje të problemeve që ngre Kapllan Resuli, në letrën dërguar Enver Hoxhës

Shokut Hysni

Reparti 313 Tiranë Kërkon të merret nën mbrojtje nga shoku Enver e të shkarkohet nga akuza që i kanë ngritur. Ndodhet i arrestuar dhe i është dorëzuar akuza për të dalë në gjyq. Si arrestimin dhe akuzën, i quan të padrejta e pa asnjë bazë. Thotë se s’ka kryer asnjë krim dhe se ato që i atribuohen, janë intriga të kurdisura. Lutet të caktohet një komision të rishqyrtojë çështjen e tij e do të dali ashtu si mendon ai. Thotë se dënimi i tij do të ketë pasoja për shtetin shqiptar e sidomos për çështjen kosovare. Mendon se në këtë çështje të kurdisur do të ketë gisht UDB-ja. (Shënimi i Hysni Kapos) Shoku Enver nuk merret me çështje të të burgosurve. Letra t’i jepet për ta parë shokut Kadri dhe të mbesë në arshiva pa i dhënë përgjigje. Meqenëse çështjen e tij e kanë organet e drejtësisë dhe ta ndjekin ato deri në fund të sqarojnë të vërtetën. Hysni Kapo 20/V/1971 Letra e Kapllan Resulit e shkruar prej tij gjatë kohës që ishte në hetuesi në burgun e Tiranës, dërguar personalisht Enver Hoxhës, ku ai i lutet që të shikohet çështja e tij, pasi është i pafajshëm Sekretarit të parë të Komitetit Qendror të PPSH-së Shokut Enver Hoxha Tiranë

Lutje

I nënshkruari Kapllan Resulli, shkrimtar kosovar nga Ulqini, i arratisur nga Jugosllavia në R.P. të Shqipërisë në vitin 1960, si emigrant politik, i martuar me dy fëmijë të vegjël që tani kanë mbet jetimë se jam i arrestuem në burgun Nr.313 të Tiranës, ju parashtroj këtë lutje si vijon: Pardje hetuesi më dorëzoi akt-akuzën dhe kështu m’u bë e qartë se organet e pushtetit dashkan me më nxjerrë në gjyq. Jam i pafajshëm, se edhe ato gabime që mund të kem, nuk kanë karakterin e ndonjë veprimtaria armiqësore, por janë rezultat i një trajtimi jo të drejtë që më asht ba që nga dita e ardhjes në R.P. të Shqipënisë, janë rezultat i provokimeve të vazhdueshme, të një intrige monstruoze që asht kurdis kundra meje dhe të nxitjeve të hapura që më janë ba për të ba gabime edhe ma të randa, faje që unë fatmirësisht nuk i kam ba, tue pas besim te Partia dhe tue shpresua se një ditë Partia do të vejë dorë në këtë trajtim që po më bahet dhe do të më marrë nën mbrojtjen e saj. Çështja ma nuk pret. Prandej po Ju drejtohem që të më merrni në mbrojtjen Tuej personale, të anulloni procesin gjyqësor dhe të caktoni një komision për rishqyrtimin e çështjes sime. Po Ju drejtohem me këtë lutje e me bindje se në trajtimin që më asht ba, në intrigën që asht kurdis kundër meje, mund të ketë gisht UDB-a, por jo edhe Partia e Punës Shqipërisë. Edhe njëherë po e përsëris se jam i pafajshëm dhe se për këtë gja jam në gjendje të parashtroj edhe prova të pakontestueshme. Dëshiroj që të vazhdoj punën time si shkrimtar në gjirin e kombit shqiptar dhe nën flamurin e Partisë së Punës të Shqipërisë. Kujdesi Juej për mue do të më bajë të mundun këtë gja, kurse dënimi i pamerituem që po pregaditen me më dhanë mbas gjithë atyne vuejtjeve, sakrificave dhe të atij kontributi që i dhashë kombit e atdheut shqiptar, Partisë së Punës të Shqipërisë, do të më shkatërrojë familjen dhe do të më marrë në qafë jo vetëm mue, por edhe ata dy fëmijë të mitun, Arbenin dhe Arbanën. Nga ana tjetër dënimi i pamerituem do të ketë pasoja të damëshme edhe për kombin e atdheun shqiptar, edhe për Partinë, e veçanërisht për çështjen e Kosovës. Unë nuk e dëshiroj këtë gja, prandaj edhe po ju drejtohem me këtë lutje. Me shpresë dhe me nderime Tiranë, më 6.V.1971 Kapllan Resuli Shkrimtari kosovar Shkresa përcjellëse e kabinetit të Hysni Kapos në Komitetin Qendror të PPSh-së, dërguar ministrit të Punëve të Brendshme, Kadri Hazbiu, lidhur me letrën e Kapllan Resulit dhe shënimi i sekretares së ministrit, Vangjelo Sotiriadhi PARTIA E PUNËS SHQIPERISE KOMITETI QENDROR Nr. K 96/1 Prot. Tiranë, më 26/5/1971 LANDA: Dërgohet letra e Kapllan Resuli MINISTRISË SE PUNËVE TE BRENDSHME (Shokut Kadri Hazbiu) TIRANE Me porosi të shokut Hysni Kapo ju dërgojmë për të parë letrën që i drejton shokut Enver i quajturi Kapllan Resuli. Pasi të mbaroni punë, letra të kthehet pa i dhënë përgjigje të interesuarit. E NGARKUAR ME PUNËN E LETRAVE DHE ANKESAVE Vangjelo Sotiriadhi Shoku Kadri e pa dhe e ktheu letrën.