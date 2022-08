“Shqiptarët përfundojnë në kthetrat e bandave. Kapot vijnë këtu, blejnë vila dhe ngasin Maserati”/ Flet për mediat angleze deputeti Ervin Salianji: Shqipëria, një narko-shtet!

Mijëra shqiptarë po vërshojnë drejt Britanisë së Madhe me gomone dhe përfundojnë në kthetrat e bandave të drogës. Ky është alarmi që japin zyrtarë të lartë shqiptarë dhe ata anglezë. Media angleze The Sun ka vizituar Tiranën, pasi një raport ushtarak nxori në dritë se katër nga dhjetë emigrantë që kalonin ilegalisht për Angli janë shqiptarë.









Drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Saimir Boshnjaku thekson se:

“Njerëzit që bëjnë para nga droga kthehen këtu duke ngarë Maseratis dhe Mercedes dhe blejnë një vilë të madhe në fshat”.

Shefat e lartë të policisë në qytet pretendojnë se shumica e atyre që largohen po e bëjnë këtë për arsye financiare – me krerët e krimit që kthehen në shtëpi me makina luksoze.

Ne pamë automjete të nivelit të lartë me targa të Mbretërisë së Bashkuar që qarkullonin. I pyetur për eksodin në Britani, Saimir Boshnjaku, drejtori i policisë së imigracionit, tha:

“Disa njerëz duhet të largohen sepse i ka zënë gjakmarrja, ose kanë rënë në konflikt me bandat kriminale dhe kanë frikë për jetën e tyre. Por shumica janë emigrantë ekonomikë. Njerëzit që bëjnë para nga droga kthehen këtu duke ngarë Maseratis dhe Mercedes dhe blejnë një vilë të madhe në fshat. Të rinjtë e shohin këtë dhe kjo i bën ata të duan të bëjnë të njëjtën gjë.”

Rreth një në pesë kanë lënë kombin e Evropës Lindore në disa zona pasi janë joshur nga premtimet për pasuri të mëdha në Britaninë e Madhe.

Ambasadori i Shqipërisë në Britaninë e Madhe, Qirjako Qirko, vlerëson se janë 150 mijë bashkatdhetarë të tij në Britani. Kjo do të thotë se numri është më shumë se trefishuar që nga viti 2019, kur Zyra për Statistikat Kombëtare llogariti se ishin 47,000 këtu. Por kostoja e kontrabandimit në Britani mund të jetë deri në 30,000 £.

Të rinjtë shqiptarë që bëjnë udhëtimin për në Britaninë e Madhe mund të përfundojnë në borxhe ndaj bandave të cilat më pas i detyrojnë të shpërndajnë kokainë ose të punojnë në fabrikat e kanabisit në qytetet britanike.

Burimet e qeverisë këtu pranojnë se është krijuar një cikël toksik ku njerëzit më të varfër joshen në vese, ndërsa bosët e krimit bëjnë fitime të paprecedenta.

Disa madje po përfundojnë në burgjet e Mbretërisë së Bashkuar dhe hetimet kanë zbuluar se dëbimet do të dyfishohen këtë vit pasi zyrtarët përpiqen të shtypin eksodin.

The Sun të dielën do të raportojë se Home Office ka shpenzuar 1 milion paund për një stacion të ri policie në Aeroportin Ndërkombëtar të Rinasit në Tiranë këtë vit për të ndihmuar në sistemin e të kthyerve.

Në vitin 2021, 497 shqiptarë u dëbuan nga Britania e Madhe. Megjithatë, në gjashtë muajt e parë të këtij viti 443 janë kthyer, që do të thotë se shifra e vitit të kaluar ka të ngjarë të dyfishohet deri në dhjetor.

“E di që imigracioni i paligjshëm është një shqetësim i madh dhe mund t’ju siguroj se po bëjmë çmos për t’i dhënë fund. “Kur një shtetas shqiptar deportohet nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, ne i marrim në pyetje dhe kontrollojmë nëse kërkohet për ndonjë akuzë. Nëse janë, i dërgojmë në burg. Atyre që kanë emigruar ilegalisht u ndalohet udhëtimi duke i penguar ata të largohen nga vendi. Përpunimi i kaq shumë njerëzve nuk është i lehtë për ne, kështu që ne i jemi shumë mirënjohës qeverisë britanike për këtë stacion të ri policie”, është shprehur drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Saimir Boshnjaku.

Lidhjet e Shqipërisë me Britaninë janë të dukshme në Tiranë, ku makinat luksoze me targa të Mbretërisë së Bashkuar mund të shihen duke lundruar nëpër rrugët me pemë.

Të ashtuquajturat “vila londineze” të ndërtuara me para të bëra ilegalisht jashtë shtetit po shfaqen gjithashtu në qytete dhe fshatra të largëta të shkatërruara më parë nga varfëria.

“Ne po bëjmë çmos për t’i dhënë fund”

Historitë e “djemve të Londrës” se grumbullohen pasuri jashtë shtetit inkurajojnë të tjerët të bëjnë të njëjtin udhëtim të rrezikshëm.

Rreth 2 miliardë paund do të investohen në Shqipëri nëpërmjet huave të dhëna nga UK Export Finance, në një përpjekje për të përmirësuar mundësitë dhe për të bindur të rinjtë se kanë një të ardhme në vendin e tyre.

Por deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, thotë se politikanët tanë po merren për budallenj. Ai e krahason kombin e tij me narko-shtetet e Amerikës Latine, ku korrupsioni është endemik dhe gangsterët që merren me kokainë kanë kontroll të hekurt.

“Nuk është befasi që kaq shumë njerëz po shpërngulen në Britani pasi kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë. Ajo që është befasuese është se sa pak po bën qeveria për këtë. Trafikimi i qenieve njerëzore është një problem i madh për Shqipërinë. Për shkak se kaq shumë njerëz po largohen, kjo po shkakton një fatkeqësi ekonomike. Ka qytete dhe fshatra të tëra ku nuk do të gjesh njeri nën moshën 40-vjeçare, siç janë larguar të gjithë të rinjtë. Një raport i OKB-së ka deklaruar se popullsia e Shqipërisë do të bjerë nga 2.8 milion në një milion në shekullin e ardhshëm dhe është e vështirë të imagjinohet ndikimi që do të ketë. Por përballja me kriminelët nuk duket të jetë prioritet për qeverinë. Në vend të kësaj, kryeministri Edi Rama po propozon një ‘amnisti fiskale’ që do t’u lejonte shqiptarëve që jetojnë jashtë të kthejnë deri në dy milionë euro pa u hetuar. Qeveria dëshiron t’i taksojë këto para me shtatë për qind, por është e qartë se një sistem i tillë do t’i lejojë kriminelët të pastrojnë paratë e tyre të pista”, është shprehur Salianji.

Më shumë se 1500 shqiptarë ndodhen aktualisht në burgje në Angli dhe Uells, duke i bërë ata përqindjen më të lartë të shtetasve të huaj në paraburgim, sipas statistikave të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar.

“Thjesht duke forcuar kontrabandistët”

Shifrat e reja treguan se nga 2,863 emigrantë të transportuar nga nëntë banda nga 1 qershori deri më 12 korrik të këtij viti, 1,075 — ose 37.5 për qind — ishin shqiptarë .

Pothuajse tre herë më shumë emigrantë që mbërrijnë në brigjet e Mbretërisë së Bashkuar nga Franca vijnë nga vendi paqësor ballkanik – ku nuk ka pasur luftë për më shumë se 25 vjet – krahasuar me askund tjetër.

Vitin e kaluar 3000 foshnja lindën në Britani nga nëna shqiptare, sipas ONS, duke i bërë ata kombësinë e dhjetë më të zakonshme të lindjes, nga 41-ta e një dekade më parë.

Zëdhënësi i qeverisë shqiptare , Endri Fuga tha:

“Për Shqipërinë është shumë për të ardhur keq që ka deputetë që janë kaq të gatshëm të godasin ndërkombëtarisht vendin e tyre për përfitime të vogla politike. “Por kjo është arsyeja pse ata nuk janë në gjendje të fitojnë dhe kanë kaluar nëntë vitet e fundit në opozitë. “Si qeveri ne kemi punuar ngushtë me të gjitha institucionet përkatëse në Mbretërinë e Bashkuar dhe rezultatet kanë qenë gjithmonë më të mira kur ka pasur bashkëpunim të vërtetë dhe të sinqertë nga të dyja palët.” Dhe shoqatat bamirëse në Calais mbrëmë këmbëngulën se kishin “pak përvojë” në punën me shqiptarët, duke sugjeruar se numrat mund të ishin “një anomali”.

Clare Moseley, themeluesja e Care4Calais, tha:

“Nga kolegët në sektorin e bamirësisë që kanë lidhje më të ngushta me Shqipërinë, ne e kuptojmë se vendi mund të mos jetë në luftë, por kjo nuk do të thotë se është një vend i sigurt. “Ka çështje serioze të dhunës, detyrimit dhe trafikimit të njerëzve, përfshirë trafikimin e fëmijëve, dhe shifrat e fundit tregojnë një normë pranimi prej 55 për qind për refugjatët shqiptarë, kështu që çdo pretendim se ata janë të gjithë emigrantë ekonomikë mund të jetë i supozuar.”

Ajo shtoi:

“Nëse ka pasur një ndryshim kohët e fundit, kjo është dëshmi e mëtejshme se politikat parandaluese të qeverisë nuk kanë asnjë ndikim dhe thjesht po forcojnë kontrabandistët. “Realiteti është se qeveria ka mbyllur të gjitha rrugët zyrtare për refugjatët për të kërkuar azil në Mbretërinë e Bashkuar, duke i çuar njerëzit në duart e kontrabandistëve të njerëzve dhe duke ofruar atë numër rekord të kalimeve me varka të vogla. “Nëse ne u japim viza për kalim të sigurt, në bazë të shqyrtimit për një kërkesë të qëndrueshme për azil, për refugjatët e tjerë në një mënyrë të ngjashme me atë që bëjmë me ukrainasit, kjo do të thyente modelin e trafikantëve të njerëzve dhe do të shpëtonte jetë.”

“Nuk ia vlen të rrezikosh”

Shqiptarët ndërmarrin një udhëtim të rrezikshëm duke shpresuar për një jetë më të mirë në Britani – por nuk ka asnjë garanci për pasurim të shpejtë.

Saldatori Klodjan Deda tani i vjen keq që pagoi 3500 paund për kontrabandistët e njerëzve që e çuan atë nga Franca në brigjet angleze. Ai kaloi një vit duke jetuar në Londër, por zbuloi se 170 £ që fitonte çdo ditë nuk mjaftonin për të paguar faturat .Ai u kthye në Shqipëri në qershor dhe tani po bën 20 £ në ditë për të njëjtën punë. 27 vjeçari thotë se:

“Nëse dikush do të më pyeste nëse duhet të transferohej në Britaninë e Madhe, do të thosha se nuk ia vlen.Vetëm njerëzit që shkojnë atje për të shitur drogë ose për të punuar në shtëpitë e kanabisit fitojnë shumë para. Nëse punon shumë në një punë të zakonshme, fiton mjaftueshëm për të mbijetuar. Londra është aq e shtrenjtë sa që edhe pse fiton pothuajse dhjetë herë më shumë se sa këtu, nuk ka shumë ndryshim. Më vjen shumë keq që shpenzova kaq shumë nga kursimet e mia për të shkuar në Britani. Doja të filloja një jetë të re atje dhe të kisha më shumë siguri dhe një standard më të mirë jetese. Por udhëtimi ishte shumë i rrezikshëm dhe më mungonte familja ime dhe moti i këndshëm që kemi këtu. Unë jam shumë më i lumtur tani, edhe pse të gjithë miqtë e mi janë ende në Londër”.

Pas mbërritjes në Calais, Klodjan kontaktoi me një grup të trafikut të njerëzve duke hipur në një varkë me 14 persona.

“Ishte ftohtë dhe u bëmë qull gjatë kalimit 12-orësh. Për pjesën tjetër të udhëtimit ishte mirë. Policia nuk u përpoq të na ndalonte dhe ne nuk pamë shumë anije të mëdha. Pjesa më e frikshme ishte kur hipëm në varkë, pasi ishim të shqetësuar se trafikantët mund të na hidhnin në det. Nuk e di ku kemi zbritur, por na kanë mbledhur disa zyrtarë në plazh. Është shumë e zakonshme të udhëtosh në Angli tani, edhe pse është e rrezikshme, dhe unë njoh njerëz që pothuajse humbën këmbët e tyre nga hipotermia”, është shprehur ai.