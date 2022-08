Goditet nga raketat ukrainase baza e grupit mercenar “Wagner”, dyshohet për dhjetëra të vrarë! Si u zbuluan

Një bazë e përdorur nga grupi mercenar Wagner i lidhur me Kremlinin në Ukrainën lindore besohet të jetë shkatërruar pasi u zbulua aksidentalisht vendndodhja nga një prej propaganduesve të Presidentit Putin.









Sergei Sreda ndau imazhe të tij duke shtrënguar duart me një ushtar që i ngjan Yevgeny Prigozhin, një i besuar i ngushtë i Putinit, në bazën Wagner javën e kaluar. Gazetari ushtarak rus bëri fotografi në bazë më 8 gusht dhe i postoi në kanalin e tij Telegram. Ata treguan ushtarë që mbulonin fytyrat e tyre, por me një tabelë që tregonte adresën e ndërtesës, Mironivska 12. Fotot që atëherë janë fshirë.

Një ose më shumë raketa të lëshuara nga Forcat e Armatosura të Ukrainës goditën ndërtesën në Popasna, 50 milje në perëndim të Luhansk në Donbas, në fundjavë. Serhiy Haidai, kreu i Administratës Rajonale Ushtarake-Civile të Luhanskut, tha se dhjetëra luftëtarë të Wagner mund të kenë vdekur në sulm.

“Ne presim informacion të detajuar për këtë. Lajmet me siguri do të jenë të mira … me një shifër prej më shumë se 100”, ka shkruar ai në Telegram.

Mendohet se është përdorur sistemi raketor M142 Himars i prodhimit amerikan. Prigozhin, i cili është i sanksionuar në Perëndim, besohet se ka qenë duke vizituar bazën e Wagnerit për të shpërndarë medalje trupave për rolet e tyre në “çlirimin” e Popasnës, sipas pamjeve të Sredës.

Rusia thuhet se ka vendosur deri në 20,000 mercenarë nga Siria dhe Libia, duke përfshirë luftëtarët Ëagner, në Ukrainë. Kievi ka akuzuar dy mercenarë Ëagner për vrasjen e civilëve pranë Kievit. Grupi akuzohet gjithashtu për krime lufte në Afrikë, ku luftëtarët e tij kanë qenë të lidhur me grabitje, përdhunime dhe tortura në Libi, Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore.

Popasna është në jug të Severodonetsk në rajonin e Luhansk, të cilin forcat ruse tani e kontrollojnë plotësisht. Deputeti ukrainas Oleksiy Honcharenko shkroi në Facebook: “Nuk ka më seli të Wagner në Popasna. Faleminderit Himars dhe Forcat e Armatosura të Ukrainës!”

Në javët e fundit, mes raporteve për humbjet e Rusisë në fushën e betejës, grupi Wagner ka kërkuar të forcojë numrin e tij. Muajin e kaluar, të dënuarve rusë iu ofrua liri dhe shpërblime financiare për të luftuar në Ukrainë, sipas të afërmve të luftëtarëve në vijën e frontit. Të burgosurve në kampet e burgut IK-7 Yablonevka dhe IK-6 Obukhovo në Shën Petersburg iu tha se do të merrnin falje të plotë dhe 200,000 rubla (2,900 £), nëse pranonin të bashkoheshin me Wagner.

Ata që regjistrohen do të vendosen në Ukrainë për gjashtë muaj, sipas iStories, një faqe interneti e gazetarisë investigative e etiketuar si “agjent i huaj” dhe e bllokuar nga Kremlini.

Përfaqësuesit e Wagner udhëtuan në burgje dhe u kërkuan të burgosurve të “mbronin atdheun”. Ata do të përcilleshin në betejë, ku do të futeshin drejtpërdrejt në luftime ose në punë të rrezikshme zbulimi. Ata u paralajmëruan se shanset për të mbijetuar ishin të ulëta./ The Times