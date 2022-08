Masakra me 10 viktima në Cetinjë, Beogradi zgjedh mënyrën e “veçantë” për të ngushëlluar Malin e Zi: Akt tjetër mosrespektimi!

Masakra e ndodhur pak ditë më parë ku një qytetar malazez ka vrarë 10 persona në Cetinjë, ka tronditur opinionin e për pasojë ka nxitur dërgimin e dhjetëra mesazhesh ngushëllimi për Shkupin zyrtar.









Por presidenti malazez ka deklaruar se një mesazh i tillë i ardhur nga Beogradi, ka qenë i një natyre të veçantë, pasi është dërguar nga ambasadori i dëbuar, Vladimir Bozhoviç.

Presidenca ka njoftuar se letra e presidentit serb Aleksandar Vuçiç në lidhje me ngjarjen në Cetinje ka mbërritur në adresën e tyre nga “e-mail adresa zyrtare e Vladimir Bozhoviçit, i cili është paraqitur si ambasador i Republikës së Serbisë në Mal të Zi”.

Ata përkujtuan se Bozovic është shpallur persona non grata me vendim të Qeverisë së Malit të Zi në nëntor 2020 dhe se për këtë arsye e konsiderojnë këtë si akt mosrespektimi dhe shtuan se do të kërkojnë nga MPB dhe MPB të Malit të Zi t’ia ndalojë Bozhoviçit hyrjen dhe daljen nga territori i këtij vendi.

“Lëvizja e sotme paraqet një akt tjetër mosrespektimi ndaj institucioneve të Malit të Zi. Është e papranueshme që Bozhoviç po përdor ngjarjen tragjike në Cetinje për të vazhduar praktikën e tij të përfaqësimit të rremë dhe shkeljes së konventave ndërkombëtare”, thuhet në deklaratë.

Në letrën e dërguar nga Vuçiç, e cila dyshohet se është dërguar fillimisht nga adresa e emailit të Bozhoviçit, shprehen ngushëllime si për presidentin e Malit të Zi, Milo Gjukanoviç, ashtu edhe për kryeministrin Dritan Abazoviç, dhe përkrahje për qytetarët e Malit të Zi.

“Dua të shpreh ngushëllimet e mia për të gjithë qytetarët e Malit të Zi dhe veçanërisht për familjet e viktimave. I dërgoj ngushëllimet e mia Presidentit Milo Gjukanoviç dhe Kryeministrit Dritan Abazoviç. E gjithë Serbia është me ta”, ka thënë Vuçiç

Diplomati Sreçko Gjukiç, në një deklaratë për mediat serbe, është shprehur se nëse një gjë e tillë është e vërtetë, ky është një gjest jashtëzakonisht i papërshtatshëm dhe një provokim që nuk shërben për të përmirësuar marrëdhëniet për të cilat betohet me deklarata Beogradi.

Ai ka shtuar se në një moment si ky nuk është aspak e përshtatshme të shfrytëzohet rasti për mesazhe politike dhe sidomos jo për provokime.

“Nëse është vërtet ashtu siç pretendon pala malazeze, është krejtësisht e papërshtatshme të dërgohet ajo letër përmes një adrese që nuk ekziston për Malin e Zi. Nuk e di kush përfiton nga ky provokim, por gjithsesi nuk i bën dobi përmirësimit të marrëdhënieve për të cilat betohet kaq shumë Beogradi dhe gjithmonë bën një hap më tej për të treguar se nuk ka asgjë për të përmirësuar, por situata mbetet e tillë, e rënduar me të gjitha problemet e mundshme”, theksoi Gjukiç.