(FOTO) “The Guardian” zbulon projektin holandez/ Një qiellgërvishtës në qendër të Tiranës në formën e profilit të Skënderbeut!

Prestigjiozja “The Guardian” i ka kushtuar një artikull kryeqytetit shqiptar, dhe projekteve që firmat e huaja, siç është ajo holandeze Mermer Arch Mound që bërë një sërë ndërtimesh në Tiranë.

Mermer Arch Mound së fundmi ka gati një projekt për ndërtimin e një kulle banimi dhe zyrash që do të ketë formën e heroit kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu.

ARTIKULLI I THE GUARDIAN:

“Një ndërtesë me profilin e një luftëtari të shekullit të 15-të është propozimi më i fundit nga firma Mermer Arch Mound për të transformuar Tiranën, kryeqytetin e Shqipërisë. Por jo të gjithë janë të kënaqur me planet e firmës holandeze. Me hundën e tij të dallueshme dhe mjekrën e mrekullueshme, heroi kombëtar i Shqipërisë, Skënderbeu, ka qenë prej kohësh një prani e njohur në rrugët dhe sheshet e vendit. Mbreti luftëtar prej 7 metrash i njohur si ‘Dragoi i Shqipërisë’, vrasësi i turqve osmanë, vendoset në monumente dhe relieve të shumta, me shtatin e tij imponues dhe sytë e zjarrtë që ruajnë territorin për të cilin ai luftoi në shekullin e 15-të.

Tani fytyra e tij do të duket më e madhe se kurrë mbi kryeqytet. Ka nisur ndërtimi i një blloku apartamentesh, zyrash dhe dyqanesh 85 metra të lartë në qendër të Tiranës, i projektuar në formën e kokës së Skënderbeut. Imazhet e projektit përshkruajnë një kullë të bardhë amorfe të rrethuar me ballkone që valëzohen brenda dhe jashtë për të formuar një përafrim të trashë të tipareve të heroit, duke e ngulitur profilin e tij përgjithmonë në horizont në beton dhe xhami. Banorët e pasur të ardhshëm do të jenë në gjendje të shikojnë nga sytë e luftëtarit, të rrinë në veshët e tij ose të darkojnë në afresk në fund të hundës së tij – nga e cila gjelbërimi do të varet në një pikëllim fatkeq të ngjashëm me grykën.

Vizioni surreal është vepër e arkitektëve holandezë të kësaj firme, të cilët nuk janë të panjohur për ndërtimin e ndërtesave në formë si objekte të reja të mbipërmasave – ose “projekte skulpturore figurative”, siç preferojnë t’i quajnë ato. Tuma e tyre katastrofike e harkut të mermerit në Londër, e cila i kushtoi këshillit konservator udhëheqjen e bashkisë lokale, ishte thjesht e fundit në një varg të gjatë krijimesh vizatimore që duket se janë shkulur nga thellësia e një koshi pazari. Arkitektët kanë projektuar një muze në formën e flluskave gjigante komike të të folurit, një depo ruajtjeje arti në formën e një tasi sallate Ikea dhe një kompleks apartamentesh që shpreh fjalën ‘HOME’ në formën e blloqeve të saj. Por duket se ata kanë ruajtur metaforat e tyre më banale për Ballkanin, ndoshta duke supozuar se më pak nga klientët dhe kritikët e tyre do t’i shohin ndonjëherë ndërtesat personalisht.

Një distancë e shkurtër nga vendi ku është planifikuar të ngrihet koka gjigante e Skënderbeut, tashmë duket një kullë tjetër e projektuar nga kjo firmë, e quajtur Downtown One. Në krye të vitit të kaluar, korniza e saj prej 140 metrash prej betoni e bën atë ndërtesën më të lartë në qytet dhe vazhdon temën pop-nacionaliste. Në vend të një fytyre, kjo pllakë e rëndë banesash dhe zyrash luksoze përmban një hartë të Shqipërisë që del nga fasada e saj – megjithëse forma është kaq e paqartë, duket më shumë si kallep betoni i rrëshqitur në rrugën lart, duke lënë një rrëmujë të çuditshme në të. Vëllimet e gdhendura në mënyrë dramatike të imagjinuara nga kjo firmë duket se janë krijuar gropëza më të cekëta, duke dhënë përshtypjen se ndërtesa po gërryhet para kohe.

“Këto ditë, qytetet në mbarë botën duken gjithnjë e më shumë si njëri-tjetri”, thotë Winy Maas, partner themelues i firmës holandeze të arkitekturës. “I inkurajoj gjithmonë që t’i rezistojnë kësaj, të gjejnë karakterin e tyre individual dhe ta theksojnë atë. Tirana ka mundësinë e një kanavacë bosh për strukturat me densitet të lartë. Mund të jetë progresiv në këtë kuptim dhe të ndërtojë karakter dhe ndjenjën e vendit.”

Por shumë banorë vendas nuk janë aq të sigurt për ndjenjën e vendit të krijuar nga Maas, dhe listën e arkitektëve të tjerë ndërkombëtarë që kanë ardhur për të riformuar qytetin. Një grusht kullash ngrihen rreth sheshit qendror Skënderbej të Tiranës, me katër tashmë të përfunduara dhe të paktën gjashtë të tjera në rrugë e sipër. Ka pasur protesta të zëshme kundër shkatërrimit të vilave të epokës osmane për t’i hapur rrugë turmës së ndërtimeve të larta, me kritikët që ankohen për humbjen e trashëgimisë dhe rritjen e çmimeve të pronave, dhe akuzat se projektet po përdoren si skema të pastrimit të parave për krimin e organizuar.

Dy vila historike u shkatërruan për t’i hapur rrugë kullës së Skënderbeut në maj 2020, kur qyteti ishte në izolim pandemik. Në të njëjtën kohë, Teatri Kombëtar i dashur i qytetit, që daton nga vitet 1930, u shkatërrua gjithashtu për t’i hapur rrugë një projekti të arkitektit danez Bjarke Ingels, i cili ‘u dënua’ gjerësisht. “E ardhmja e Tiranës do të jetë plot me rrokaqiej fantazmë,” thotë Vincent WJ van Gerven Oei, një shkrimtar holandez që ka jetuar në Tiranë për 12 vitet e fundit dhe ka ndjekur nga afër zhvillimin e qytetit. “Unë e dua Maas, gjërat që ndërtojnë në Holandë janë ndër ndërtesat e mia të preferuara, por më pas vijnë në Shqipëri dhe bëhen budallenj. Ata mendojnë se mund të shpëtojnë me dizajnin e ndyrë, duke kontrolluar të gjitha trojet nacionaliste që mund të mendoni.”

Në një leksion të vitit 2018, kur dy kullat ishin në zhvillim, Maas trajtoi simbolikën e hapur nacionaliste të projektimit të një ndërtese në formën e hartës së vendit. “Kam pasur një diskutim me disa nga politikanët evropianë për këtë,” tha ai. “Sepse, a mund ta bësh këtë? A është nacionalizmi i mirë apo i keq? Por Shqipëria ka nevojë për të, për të treguar se është seksi dhe se në të vërtetë është shumë e bukur.”

Duke ecur përpara dhe mbrapa në skenë, duke folur si një fëmijë hiperaktiv që kishte konsumuar shumë numra E-je, Maas rapsodizoi lidhjen e tij të dashurisë me Shqipërinë . Ai e përshkroi atë si “një vend pa para, që pi vetëm kafe dhe ku nuk ka asgjë për të bërë” – fleta e përsosur bosh për idetë e tij të çuditshme, “si një mini-Kinë” me mundësi të bollshme për arkitektët. “Zhvilluesit po bëhen më të pasur,” tha ai i emocionuar, por nuk përmendi se nga mund të vinin paratë për të ndërtuar vizione të tilla marramendëse, duke pasur parasysh ekonominë e varfër të vendit.

Një raport i vitit 2020 nga Iniciativa Globale kundër Krimit të Organizuar Transnacional vuri në dukje se industria shqiptare e ndërtimit ishte bërë një pikë e nxehtë e njohur për bandat kriminale ndërkombëtare për të pastruar paratë, kryesisht nga trafiku i drogës. Ai vlerësoi se 1.6 miliardë euro “para të pista” ishin pastruar përmes sektorit shqiptar të pasurive të paluajtshme në tre vitet e mëparshme, me 60% të financimit të projektit që vinte nga burime të paligjshme. Vetë Zyra Shqiptare e Drejtorisë së Përgjithshme për Parandalimin e Pastrimit të Parave tha se vëzhgoi “investime të konsiderueshme në pasuri të paluajtshme me burim të panjohur fondesh”, të cilat i klasifikoi si “të dyshimta”.

Vitin e kaluar, prokurorët antimafia në Itali zbuluan se ‘sindikata e krimit Ndrangheta kishte identifikuar zhvillimet e reja të larta të Tiranës si një mundësi kryesore për pastrimin e parave të tyre. Në një përgjim, dy nga të arrestuarit u dëgjuan duke diskutuar për një ndërtues në Shqipëri, i cili kishte tre leje ndërtimi për ndërtesa me vlerë 180 milionë euro, por kishte vetëm 10 milionë euro në dorë. “Rrokaqiejt e rinj do të shiten për 3000-4000 euro për metër katror”, thotë një nga të dyshuarit. “Dhe a e dini se sa kushton ndërtimi? 510 €.”. MVRDV thotë se, në përputhje me ligjin holandez, ajo kryen kontrolle të historisë për klientët e saj duke përdorur një kompani të palës së tretë që skanon për aktivitet kriminal, ndër të tjera, dhe nuk ka asnjë dyshim për fonde të paligjshme. Një zëdhënës i qytetit të Tiranës tha: “Detyra e bashkisë është të sigurojë që të respektohen planet e ndërtimit, estetika, rregullat e arkitekturës dhe planet e lëvizshmërisë. Ne e kuptojmë se jetojmë në një mjedis politik toksik në Ballkan dhe u kemi kërkuar vazhdimisht liderëve të opozitës të theksojnë: cila nga këto kulla dyshohet për një veprimtari të tillë kriminale? Deri më sot nuk kemi asnjë përgjigje dhe nuk ka pasur asnjë pretendim zyrtar në prokurorinë e Tiranës”.

Riformësimi rrënjësor i kryeqytetit shqiptar gjatë dy dekadave të fundit mund t’i atribuohet kryesisht Edi Ramës, i cili shërbeu si kryetar bashkie nga viti 2000-2011 dhe është kryeministër i vendit që nga viti 2013. Rama ishte një basketbollist profesionist dhe artist në vitet 1990, dhe Maas thotë në leksionin e tij: “Edi e njoh nga Parisi, kur ishte piktor”. Rama u kthye në Shqipëri për t’u bërë ministër i Kulturës në vitin 1998 dhe nisi një operacion radikal pastrimi kur u bë kryetar bashkie. Ai u bë kryefjalë me politikat e tij të lyerjes së ndërtesave gri sovjetike me ngjyra të ndezura për të gjallëruar qytetin, mbjelljen e pemëve, krijimin e korsive për biçikleta dhe mbajtjen e konkurseve ndërkombëtare arkitekturore – reforma që i dhanë atij çmimin përurues të Bashkisë Botërore në 2004.

Një nga projektet e para që MVRDV mori nën sundimin e Ramës ishte qendra tregtare Toptani në vitin 2005, e cila u konceptua si një masë e zbrazur e mbuluar me ekrane gjigante reklamash LCD. Pasi fitoi konkursin, Maas nuk dëgjoi asgjë deri disa vite më vonë, kur kuptoi se ndërtesa në fakt ishte ndërtuar nga arkitektë të tjerë. Fasada dixhitale u këmbye me panele standarde të veshjes gri, ndërsa vizioni i tij për një arkadë të hapur u bë një qendër e përgjithshme e mbyllur.

“Projektet këtu shpesh realizohen në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga ajo se si synonin fillimisht arkitektët,” thotë Van Gerven Oei. “Është realiteti i renderit dixhital, gjithmonë i bukur, brilant dhe novator, dhe më pas realiteti i kompanive shqiptare të ndërtimit, që duan të bëjnë gjënë më të lehtë, më të shpejtë me çmimin më të ulët të mundshëm.”

Për të mos u dekurajuar nga qendra tregtare Frankenstein, MVRDV vazhdoi të kërkonte punë në Shqipëri. Pasuan disa projekte të parealizuara, nga një grumbull kolosal blloqesh apartamentesh të zgjatura të planifikuara për një zonë buzë liqenit në vitin 2008, të quajtur Tirana Rocks, në një vendpushim bregdetar për një klient rus i projektuar si një kodër artificiale që do të shkëlqente në mënyrë të frikshme gjatë natës – “më mirë se çdo film i James Bond-it”, premtoi Maas. Ai shpjegon se si Downtown One filloi si një ndërtesë tre-dimensionale në formën e Shqipërisë, por rezultoi shumë e shtrenjtë, kështu që ata vendosën të ngulitnin formën e hartës në një kullë të thjeshtë drejtkëndore. Një komision i mëtejshëm erdhi në vitin 2018 për të transformuar Piramidën mbresëlënëse të Tiranës të veshur me mermer– e ndërtuar në vitet 1980 si një muze për të kujtuar ish-diktatorin komunist të vendit – i cili ishte bërë një vend popullor për të rinjtë e qytetit për të rrëshqitur. MVRDV u caktua, pa konkurs publik, për ta transformuar atë në një qendër teknologjike – duke mbytur anët e pjerrëta me hapa konkretë në proces. Së fundi, kur bëhet fjalë për kullën e Skënderbeut, origjina është aq e hapur sa mund të prisni. Siç kujton Maas: “Atëherë Edi tha: ‘Dua të bëj diçka me historinë’.” Dhe kështu lindi koka gjigante.

Banorët vendas kanë bërë shaka se, ndërsa Rama kultivon një pamje të moshuar-shtetar – korniza e tij 6 ft 6 inç dhe mjekra e rritur duke i dhënë atij një pamje gjithnjë e më të stilit të Skënderbeut – ndërtesa në formë koke mund të përfundojë më shumë si një monument i qëndrueshëm për artistin-politik, i cili riformësoi kryeqytetin, duke vështruar përgjithmonë vizionin e tij të kullave boshe.”