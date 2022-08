Futbollisti shqiptar ndërron skuadër, qëndron në Zvicër! Kontratë deri në vitin 2026

Kastrioti Imeri ndryshon skuadër. Lojtari shqiptar do të jetë pjesë e Young Boys në vijim, skuadër me të cilën firmosi deri në vitin 2026.









22 vjeçari lë kështu Servetten, klub në të cilin ka luajtur prej vitit 2016. Vetë Imeri është shprehur i lumtur për këtë transferim, në intervistën e dhënë.

“Me të vërtetë i pres me padurim sfidat te Young Boys dhe do të doja të ndihmoja në arritjen e qëllimeve të larta. Tashmë njoh disa lojtarë në ekip me të cilët kam luajtur në kombëtare. Në të njëjtën kohë dua të falënderoj Servette për vitet e shkëlqyera. Ishte një kohë e shkëlqyer” – Tha ai.