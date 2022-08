Jennifer Lopez pozon topless për të reklamuar produktin e saj më të ri për lëkurën, këngëtarja lë pa fjalë me format trupore (FOTO+VIDEO)

Jennifer Lopez ka ndarë një foto ku shfaqet topless për ndjekësit e saj të dielën(14 gusht) në faqen e e Instagramit ‘JLo Beauty’.









Këngëtarja 53-vjeçare u shfaq topless e veshur vetëm me të brendshme të bardha, teksa mbulonte gjoksin me krahun e saj, ndërsa shkëlqente me fizikun të tonifikuar.

Këngëtarja po reklamonte kremin e saj për të forcuar të pasmet që i premton një lekure të këndshme me ndihmën e ‘ekstratit të farës së guaranës dhe specit të fuqishëm rozë’.

Ekstrakti i farës së guaranës është nga një bimë ngjitëse në familjen Sapindaceae, vendase në pellgun e Amazonës dhe veçanërisht e zakonshme në Brazil.

“E gjithë fuqia dhe shkenca prapa JLo Beauty tani për trupin,” tha ylli në mbishkrimin e saj.

“Ne kemi marrë kujdesin për lëkurën përtej fytyrës duke zhvilluar kujdesin e trupit të TESTUAR KLINIKISHT që është i qëllimshëm, i synuar dhe jep rezultate reale.

“Ne qëndrojmë pas forcës së besimit dhe forcës së pretendimeve tona. Kjo është shkencë seriozisht seksi në çdo moshë”.

Produkti kushton rreth 65 dollarë. Në fillim të këtij muaji, artistja u shfaq në rrjetet sociale një fustan të bardhë ndërsa fliste për produktin e saj të ri Booty, i cili thotë se do ta bëjë trupin e një gruaje të duket ndryshe në çast.

Dhe ajo shtoi se ‘ka të bëjë me vetëbesimin’ për gratë, të cilat ajo shpreson t’i sigurojë me produktet e saj që i ka bërë me ndihmën e ‘kimistëve’.

‘Fuqia e JLo Beauty… tani për trupin. #JLoBody është një linjë kujdesi për lëkurën e testuar klinikisht me performancë të lartë për trupin që jep rezultate që mund t’i shihni dhe ndjeni menjëherë — dhe ato thjesht bëhen më të mira me kalimin e kohës.’/ Panoramaplus.al