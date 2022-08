Navalny në izolim, tentoi të krijojë sindikatën e të burgosurve

Kundërshtari i Vladimir Putin dhe opozitari më i ethshëm i Rusisë, Alexei Navalny pritet të qëndrojë “në izolim” për tre ditë, pas përpjekjeve të tij për të krijuar një sindikatë në burgun ku po kryen dënimin.

Edhe pse aktualisht pritet të qëndrojë në izolim për tre ditë, autoritetet e burgut kanë paralajmëruar se ai mund të “bëhet vendbanimi i tij i përhershëm”.

Navalny po vuan një dënim me nëntë vjet burg në një koloni të rreptë penale pranë qytetit rus të Vladimir, me akuza për përvetësim, që ai dhe aleatët e tij thonë se janë të motivuara politikisht.

“Përshëndetje nga izolimi”, ka shkruar Navalny në rrjetet e tij sociale, duke thënë se është vendosur zyrtarisht në izolim për zbërthimin e kopsës së sipërme të uniformës së tij.

1/17 I’m an icon of conscious consumption.

There’s only a mug and a book in my cell. I only get a spoon and a plate at mealtimes. They even took away my prison clothes and gave me temporary ones. Now I have huge white letters SHU on my back.

Greetings from solitary confinement.

— Alexey Navalny (@navalny) August 15, 2022