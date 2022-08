Një aksident i rëndë është regjistruar pak më parë në afërsi të kryqëzimit të Rinasit, ku një automjet tip “Benz CLS” ka përplasur dy turistë, të cilët po lëviznin me motor.









Sipas raportimeve nga vendngjarja, gjendja shëndetësore e turistëve është e rëndë. Policia ende nuk ka dalë me një njoftim lidhur me ngjarjen. Ndërkohë, turistët janë dërguar në spital me ambulancë.