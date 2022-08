“Do blej Manchester United” shakaja e Elon Musk që ngriti peshë zemrat e “djajve të kuq”

“Po blej Manchester United”, çfarë fshihet pas postimit të Elon Musk në Twitter që ngriti peshë fansat e “Djajve të Kuq”

Miliarderi i Tesla-s, Elon Musk elektrizoi shkurtimisht debatin për të ardhmen e Manchester United duke pretenduar në Twitter se ai ishte duke blerë klubin e “Djajve të Kuq’ që është duke hasur në vështirësi në nisje të sezonit të ri në Premier League.

Ai nuk i bëri të qarta pikëpamjet e tij për këmbënguljen e diskutueshme të trajnerit të ri Eric ten Hag, apo nëse ylli i pakënaqur portugez Cristiano Ronaldo duhet të lejohej të largohej, por ai tha se nëse do të blinte një klub futbolli “ai do të ishte Manchester United, pasi ata ishin ekipi i preferuar në fëmijëri”.

Me skuadrën e rrënjosur në fund të ligës pas një humbjeje poshtëruese 4-0 jashtë fushe ndaj Brentford, cicërima e Musk ndezi shpresë në radhët e tifozëve në Manchester, kjo edhe pas përplasjeve që ata kanë pasur me familjes Glazer.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Blerja e United, një prej klubeve më të mëdha të futbollit në botë, do t’i kushtonte Musk të paktën 2 miliardë paund, sipas vlerësimit aktual të bursës.

Por, postimi që ndezi rrjetin nga ana e Musk duket se ka qenë pjesë e një “shakaje”.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022