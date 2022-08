Deklarata e Presidentit Begaj për ‘Open Balkan’, Meta i kundërpërgjigjet me simbolin e shqiponjës me duar: Edi Rama, ogiçi i Vuçiç!

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka komentuar deklaratën e Presidentit Bajram Begaj për Open Balkan, ndërsa ka zgjedhur që ta bëjë atë përmes një simbolike, atë të të bërit të shqiponjës me duar.

Meta tha se është e papranueshme që Serbia ende nuk zgjidh shumë çështje, si ajo e njohjes reciproke të diplomave.

“Unë e përfundova mandatin tim në Presidencë duke bërë simbolin më të dashur për mua e shqiptarët e ndershëm e patriotë dhe në datën 25 kemi nisur një rrugë të re bashkë me shqiponjën tonë e ngjyrat e flamurit kombëtar, kjo betejë do i interesojë dhe forcimit të shtetësisë së Kosovës e pozitës së saj ndërkombëtare. Nuk më duket etike të komentoj qëndrimet e Presidentit të ri, ai është i pavarur dhe i përgjegjshëm për çdo qëndrim që bën. Lidhur me iniciativën e Vucic dhe ogiçit të tij Rama të Ballkanit të Hapur që ka ndërruar tre emra deri tani, qëndrimi im ka qenë më i përmbajtur , por e dini cili është qëndrimi i presidentit të Malit të Zi që është ndër politikanët më të përgjegjshëm e përvojë në këtë rajon e njeh më mirë se kushdo fqinjin e vet verior dhe grabitqar të pandryshueshëm, e dini që dhe presidenti i Maqedonisë ka pasur e ka shprehur rezervat e tij. Kjo është iniciativë që synon të minojë perspektiven evropiane të rajonit tonë”, tha Meta.