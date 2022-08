“Gardianët e burgjeve mbajnë pistoleta lodër jashtë shërbimit që të ndihen të sigurt”/ Deklarata e fortë e Kreut të Sindikatës së Shërbimeve Policore!

Kreu i Sindikatës së Shërbimeve Policore, Valentin Macaj ka denoncuar se policët e burgjeve janë të pambrojtur, Ai ka deklaruar se di raste se si gardianë burgu mbajnë pistoleta lodër me vete, jashtë shërbimi, me qëllim që të ndihen të sigurt.

Sindikata e Shërbimeve Policore ka paralajmëruar se në ditët në vijim do të ndërpresin dhënien e shërbimit për disa orë, në shenjë proteste pasi thonë se po punojnë në kushte çnjerëzore.

Duke qenë se me ligj iu ndalohet bojkoti ose greva për shkak se cenohet siguria kombëtare, kreu i kësaj sindikate, Valentin Macaj ka treguar me detaje hapin e tyre të radhës, pasi thonë se nuk janë dëgjuar nga autoritetet.

“Në ditët në vijim është mos marrja e shërbimit në institucione, do jenë 10 institucione që turnet e dyta nuk do marrin shërbimin 1-3 orë, me mirëkuptim asgjë që nuk shkakton, se dhe ato që do jenë në shërbim do e bëjnë punën do rrinë 15 orë në punë se po protestohet për të drejtat e tyre, jo bojkot pune, po vonesë e marrjes së turnit të shërbimit. Jo greva, se nuk lejohet, greva është ta braktisësh, ato do jenë në dyert e institucionit në shenjë proteste”, sqaroi Kreu i kësaj sindikate, Valentin Macaj.