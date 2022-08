“Grumbullohen 200 mln euro nga taksa e qarkullimit”/ Meta: Vetëm 20 mln investohet, të tjerat shkojnë për PPP-të. Shqiptarët po grabiten për çdo litër naftë!

Kryetari i Partisë së Lirisë, Ilir Meta ka akuzuar qeverinë për vjedhjen e taksave të shqiptarëve përmes taksës së qarkullimit.









“Çfarë ndodh me taksën e qarkullimit? Grumbullohet rreth 200 mln euro në vit dhe kjo taksë përdoret 20 mln euro për mirëmbajtje. 200 mln grumbullohen me destinacion mirëmbajtjen e rrugëve. Vetëm 20 mln investohet në mirëmbajtje, ku shkojnë 180 mln euro të tjera. Sigurisht që shkojnë në kostot e fryra të PPP-ve, koncesioneve. Po të shkonin të gjitha për mirëmbajtje, nuk do ishte kjo gjendje e mjerueshme e rrugëve. Nuk do të ishte kjo gjendje me gropa e autostradave që nga Tirana-Durrës, Thumanë-Kamëz që rëndon të gjithë trafikun e Shqipërisë dhe gjithë vendin. Jemi këtu për t’i thënë ndal kësaj rrjepje. Në një gjendje ku çmimet po shkojnë në qiell dhe po grabiten të gjithë qytetarët shqiptarë për çdo litër naftë.”, tha Ilir Meta.