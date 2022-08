“Vdekja është një hap i vështirë, por bukuria e jetës dhe argëtimi fillon atëherë”/ Deklarata e Papa Françeskut që ka ngjallur debate!

Kemi ardhur në jetë për të jetuar, por shpesh mendojmë edhe për vdekjen. Çfarë ndodh me trupin pasi vdesim? A jetojmë pas vdekjes? Nëse po, ku? A ka një qiell? Çfarë është qielli si? Çfarë ndodh me trupin tim? Çfarë ndodh me shpirtin tim? Çfarë ndodh me mendimet pasi të vdesësh?









Janë këto disa nga pyetje që duam apo nuk duam i mendojmë edhe pa dashur. Ndërkohë një deklaratë e Papa Françeskut lidhur me vdekjen po bënë xhiro në rrjet.

“Vdekja është sigurisht një kalim i vështirë në jetë. Të gjithë ne duhet të shkojmë atje, por nuk është e lehtë. Por është pikërisht ky kalim që mbyll kohën e pasigurisë. Sepse bukuria e jetës, e cila nuk skadon më, fillon pikërisht atëherë. Ky njerëzim, i cili me gjithë përparimin na duket si një adoleshent i lindur dje, a do të jetë në gjendje të rifitojë hirin e një pleqërie që mban të qëndrueshme horizontin e destinacionit tonë? Dëshmia e të moshuarve bashkon epokat e jetës dhe të njëjtat dimensione kohore, e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja. Ato nuk janë vetëm kujtesa, por e tashmja dhe gjithashtu premtimi.”, u shpreh Papa Françesku gjatë një komunikimi me audiencën e përgjithshme.