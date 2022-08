Botërori i Katarit/ 5 ndeshje zgjojnë interesin e tifozëve, mësohet numri i biletave të shitura deri tani

Një total prej 2.45 milionë biletash janë shitur për Kupën e Botës të këtij viti në Katar.









Organizata qeverisëse e futbollit botëror FIFA tha se 520,532 të tilla janë shitur në periudhën midis 5 korrikut dhe 16 gushtit.

Katari, Shtetet e Bashkuara, Anglia, Arabina Saudite, Meksika, Emiratet e Bashkuara Arabe, Franca, Argjentina, Brazili dhe Gjermania janë vendet në të cilat janë shitur më shumë bileta.

Interes të madh kanë zgjuar ndeshjet e grupeve si Brazili kundër Kamerunit dhe Serbisë, takimi i Portugalisë me Uruguain, përballja e Kosta Rikës me Gjermaninë dhe Australia kundër Danimarkës.

Botërori i Katarit do të fillojë me 20 nëntor, ndërsa do përfundojë me 18 dhjetor.