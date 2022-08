Katër të vrarë brenda pak orësh, Meta: Policia mbledh vetëm gëzhoja, e mpirë nga lidhjet e politikës me krimin

Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, po zhvillon një takim me strukturat dhe përfaqësuesit lokalë të partisë në Elbasan.

Meta bëri një bilanc të krimeve dhe atentateve në vend në 8 muajt e fundit, teksa theksoi se policia jo se është e paaftë, por se nuk funksionon për shkak të lidhjeve të politikës me krimin.

“Në Elb 67 përqind punojnë në bujqësi në Kukës 64. Meqë jemi tek bujqësia, viktima kryesore e kësaj politike që ka në qendër edhe shpopullimin e vendit, duhet që peshën më të madhe të ekonomisë e ka bujqësia, që dominohet nga aktivitete familjare. E dini sa është goditur bujqësia pas rritjes së imputeve bujqësore dhe naftës që ka dyfishuar koston e prodhimit. Skemat e subvencionimit janë minimale dhe tërësisht selective. Përfitojnë kompani dhe persona të lidhur me inceneratorët dhe u shkon dëm mundi fermerëve. Vetëm nga rritja e karburantit bujqësia ka marrë një kosto shkatërrimtare në vitin e fundit. rritja e shpenzimeve me 50 mln euro kuptoni se ç’dëm dhe shkatërrim i jep ekonomisë bujqësore dhe familjare që mbahet me këtë aktivite. Ka pasur hapa pas në mbështetjen e bujqësisë, u vu taksa e re 10 përqind për inputet dhe lëndët e para ndërsa rimbursimi i TVSH është bërë thuajse i pamundur. Si do të konkurojnë fermerët tanë me ata të Maqedonisë që mbështeten 10-15 herë më shumë apo të Serbisë që mbështeten shumë herë më shumë. Kjo është arsyeja e gjendje së vështirë e të mjeruar ekonomike të Elbasanit. Bujqësia është viktima më e madhe e këtyre politikave.

Ky nuk është i vetmi problem. Një qytet i njohur për qytetarinë është kthyer në qytet të demonstrimit të forcës dhunës dhe viktimave pa fund. kjo është përgjegjësi e drejtë për drejtë e kryeministrit si nxitës, të grupeve të të fortëve dhe nënshtrimit të shtetit.

Qytetarët kanë qenë shpesh dëshmitarë të tronditjeve të mëdha të rendit publik. Në 24 orë 3 atentate në Shqipëri.

Në 8 muaj 40 e ca atentate dhjetëra të vrarë e të plagosur. Policia mbledh gëzhojat, jo se janë të paaftë, por se është e mpirë për shkak të lidhjes së krimit me politikën.

Këtu promovohen ata që nuk bëjnë detyrën dhe janë pjesë e rivaliteteve mes grupeve të tilla që trondisin vendin dhe Europën me mbështetjen që kanë nga shteti dhe lidhjet me jashtë”, tha Meta.