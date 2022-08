Kryeministrja finlandeze nën testin e drogës pas festës së “çmendur” me miqtë! (VIDEO)

Videot nga festa e çmendur i kanë kushtuar shumë kryeministres finlandeze Sanna Marin. Shumë e akuzojnë për shthurje, kurse të tjerë për përdorim të lëndëve narkotike, ndërsa ajo ka pranuar sëfundmi që të bëjë testin e drogës për t’i mbyllur gojën kritikëve.

The Finnish Prime Minister @MarinSanna has come under fire, after a video of her partying was leaked today.

Allegedly, people can be heard in the background talking about cocaine use – but we have been unable to confirm this. pic.twitter.com/o0g4KGQ85a

— TLDR News EU (@TLDRNewsEU) August 17, 2022