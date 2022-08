VIDEO/ Ballkani sheh drejt historisë, përmbysje me shije Europe në Shkup, kualifikimi “vuloset” në Kosovë

Ballkani i Ilir Dajës ka marrë një triumf jetik ndaj Shkupit 1-2, në sfidën që vlejti për aktin e parë të Play off të Conference League









Goli i parë do vinte në minutën e 19-të. Adetunji do merrte një krosim fantastik nga krahët dhe me një devijim të lehtë me kokë realizoi.

Kundërpërgjigja e ekipit mysafir nuk do vononte. I zakonshmi Rrahmani nuk fal nga zona e tij e preferuar, duke vendosur kështu ekuilibrat.

Në minutën e 67-të, Korenica shënon një eurogol nga distanca, me portierin kundërshtar që në një rast të tillë nuk mund të bënte asgjë.

Rastet të shumta, loja e ashpër dhe ndalesat bënë që shtesa të ishte e konsiderueshme, por në fund nuk mjaftoi për Shkupin për të ndryshuar diçka.

Fati i kualifikimit historik për në grupet e Conference League do të vendoset pas një jave.