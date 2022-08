ZYRTARE/ Vasil Shkurtaj mbetet në Superiore, zbulohet klubi i ri

Vasil Shkurtaj do të vazhdojë të luajë në Superiore, pasi ka nënshkruar me klubin e Laçit që vjet doli nënkampion. Klubi kurbinas ka dalë me njoftim.









“KF Laçi njofton se ka nënshkruar me sulmuesin Vasil Shkurtaj, i cili sezonin e shkuar ishte pjesë e Kukësit pas një eksperience në Kinë.

Sulmuesi vlonjat më parë ka luajtur edhe me Luftëtarin, si dhe numëron eksperienca të ndryshme në Greqi, Portugali, Holandë dhe Qipro. I urojmë suksese me fanellën bardhezi. Para Laçi!”, njofton klubi kurbinas.