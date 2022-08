“Banda e ‘miellit'”/ Kryeministrja finlandeze bën testin e drogës pas akuzave të shumta, u filmua duke festuar me burra në klabe

Kryeministrja finlandeze, Sanna Mirella Marin, tha të premten se kishte bërë një test droge.









Kjo vjen pas publikimit të një videoje në fillim të kësaj jave, e cila që tregonte ndejën private të Marin me miqtë e saj, ku pas publikimit, ajo u zotua se nuk kishte përdorur kurrë droga ilegale.

Lexo edhe: “Në krahët e dy burrave!”/ Deri në 4 të mëngjesit në klub nate, Kryeministres finlandeze i del tjetër video – Gazeta Shqiptare Online

“Sot kam bërë një test droge dhe rezultatet do të vijnë brenda një jave”, tha ajo në një konferencë për media. “Asnjëherë në jetën time nuk kam përdorur drogë”.

Marin shtoi se natën kur po festonte me miqtë e saj, ajo ishte në gjendje të kryente detyrën dhe se do të largohej nga festa nëse do t’i kërkohej të punonte.

Videot e saj, në të cilat Marin festonte me persona me ndikim dhe artistë të njohur finlandezë filluan të qarkullojnë në rrjetet sociale këtë javë, dhe ato u publikuan shpejt nga disa media në Finlandë dhe jashtë saj.

Marin ishte përballur me thirrjet për të bërë testin e drogës nga politikanët në koalicionin e saj qeveritar si dhe nga opozita, pas publikimit të videove./ REL