Berisha: Rama po përgatit ligjin anti-Meta, ngatërron dekriminalizimin me lustracionin!

Ish-kryeministri Sali Berisha e konsideron draftin e mazhorancën për ish-spiunët si një ligj që po bëhet vetëm kundër ish-Presidentit Meta. Në një konferencë për gazetarët, Berisha e quajti atë ligji anti-Meta, ndërsa u shpreh se PD është dhe do të jetë për lustracionin.

Berisha sqaroi së në praktikën botërore ligjet e dekriminalizimit janë të ndryshme nga ato të lustracionit, duke sjellë në vëmendje edhe ligjet që ka miratuar me hërët qeveria e PD.

“PD gjatë periudhave të saj në pushtet ka miratuar dy ligje për lustracionin. Në praktikën botërore, ligjet e dekriminalizimit janë tjetër ligjet e lustracionit janë tjetër. Me ligjin e lustracionit, PD përjashtonte nga funksionet publike të gjithë bashkëpunëtoret e sigurimit të shtetit dhe nomenklaturën e lartë komuniste. Ky ligj është vënë në zbatim në 1996 është kopje e plotë e ligjit të miratuar në Çekosllovakinë e asaj kohe dhe ky ligj u amendua nga socialistet në pushtet, duke hequr komponentin lustracion. Për këtë arsye, PD në vitin 2008 miratoi në parlament ligjin e lustracionit, identik me atë që ishte, sepse ai ishte një ligj me një mbështetje të plotë nga Gjykata Kushtetuese por edhe një lloj miratimi në heshtje nga institucionet ndërkombëtare.

Përveç këtyre dy ligjeve, shumica e PD miratoi në 1995 ligjin për dënimin e krimeve kundër njerëzimit dhe gjenocidit të komunizmit në Shqipëri. Mbi bazën e këtij ligji janë dënuar 73 zyrtarë duke filluar nga Presidenti i republikës, deri në një komandat, që zvarriti trupat në kufi. Ky ligj u quajt kushtetues nga Gjykata Kushtetuese dhe është edhe sot në fuqi.

Tani ne kemi qenë, jemi dhe do jemi për ligjin e lustracionit. Kjo nuk ka asnjë hezitim. Atë që bën PS, ai duket që është një ligj, që po ta quajmë ndryshe është ligji anti-Meta. Kjo është një gjë e cila bazohet sic ju kam thënë në një shpifje të qartë, të hedhur poshtë nga vetë autori që akuzohet. Nëse PS është e gatshme të rikthejë ligjin e lustracionit, autoriteti i hapjes së dosjeve ekziston, autoriteti i hapjes së dosjeve nuk ka pse të ngrihet sepse është ngritur mbi bazën gjermane. PD është ka qenë dhe do jetë për lustracionin. Në dijeninë time, dekriminalizimi përgjegjës kryesor ka KQZ dhe mundet Prokurorinë sipas rastit. Prandaj nuk bëhen sallatë ligjet. Për të mos bërë politike, por për të qenë realistë, Gjykata e Strasburgut dhe Komisioni i Vencias kanë të përcaktuara disa standarde që Shqipëria nuk mund të dalë dot”, tha Berisha.