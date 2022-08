Britaninë e pret një dimër i acartë pas verës përvëluese, paralajmërimi i frikshëm: 10 mijë vdekje nga i ftohti

Tejet shqetësuese janë parashikimet për këtë dimër në Britani, i cili pritet të jetë më i vështiri në historinë e saj. Çmimet shumë të larta të energjisë do t’i shkaktojnë vendit një krizë humanitare, pasi familjet me të ardhura të ulëta do të duhet të marrin vendime të vështira nëse do të ndezin ngrohjen.









“Vendi po përballet me një krizë humanitare. Shumë njerëz do të detyrohen të bëjnë një zgjedhje të tmerrshme midis anashkalimit për të ngrohur shtëpitë e tyre dhe jetesës në kushte të ftohta, të lagështa dhe shumë të pakëndshme”, tha Matthew Taylor, kreu i Konfederatës së Sistemeve Kombëtare të Shëndetit, (NHS), e cila përfaqëson organizata në sektorin e shëndetësisë në Britani.

NHS paralajmëroi, duke përmendur një rrezik “të paprecedentë” të vdekjes nga i ftohti në shtëpi.

Siç tha Taylor për radion BBC, “kërkimet tregojnë se dështimi për të ngrohur shtëpitë mund të shkaktojë 10,000 vdekje shtesë në vit.” Kjo është ajo që ndodh në një vit normal. Dhe ne e dimë se presioni do të jetë shumë më i madh mbi njerëzit dhe, nëse nuk bëjmë diçka për t’i ndihmuar njerëzit të përballojnë kostot e energjisë, një numër i paparë njerëzish nuk do të jenë në gjendje të ngrohin shtëpitë e tyre.”

Kjo situatë mund të shkaktojë shfaqjen e sëmundjeve të frymëmarrjes, sëmundjeve mendore dhe të përkeqësojë perspektivën e jetës së fëmijëve, shtoi ai. Shfaqja e këtyre sëmundjeve do të vijë në një kohë kur NHS ka gjasa të përjetojë dimrin më të vështirë në historinë e tij.

Kryeministri i Britanisë po i reziston thirrjeve për më shumë mbështetje për familjet për të përballuar kostot e rritura të jetesës, duke këmbëngulur se ai do t’i lërë vendimet e mëdha ekonomike kryeministrit të ardhshëm që merr detyrën në fillim të shtatorit.

Një zëdhënës i Departamentit të Shëndetit të Britanisë tha se qeveria tashmë po mbështet familjet me paketën prej 37 miliardë paund që njoftoi në maj për të trajtuar koston e jetesës dhe po punon gjithashtu për të forcuar sistemin kombëtar të shëndetësisë.

Shuma mesatare që shpenzon një familje për energji (energji elektrike dhe gaz) pritet të dyfishohet sërish deri në janar 2023 në mbi 4000 £, gjë që do të përkeqësojë gjithashtu inflacionin i cili arriti në 10% në korrik.