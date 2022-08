“Jemi të pafuqishëm përballë çmendurisë” Paralajmërimet e punonjësve të centralit bërthamor që bombardohet në Ukrianë

Instituti hidrometeorologjik në Ukrainë ka publikuar një hartë, nëpërmjet të cilës tregon se cilat vende të Europës do të prekeshin nga ndotja radioaktive nëse termocentrali bërthamor në Zaporizhzhia do të shpërthente midis periudhës 15 deri 18 gusht.

Sipas hartës së publikuar në rast të katastrofës bërthamore, ndotja radioaktive do të mbërrinte edhe në Ballkan, duke prekur edhe veriun e Serbisë.

Gjithashtu ndër vendet që do të ndikoheshin nga shpërthimi do të ishte Estonia, Bjellorusia, Polonia, Austria dhe Hungaria.

In case a nuclear disaster at Zaporizhzhia nuclear power plant occurred on Aug 15-18, this is how the released airborne radioactive contaminants would probably get dispersed – Ukrainian hydrometeorological institute pic.twitter.com/1dQLcCtt1u

— Myroslava Petsa (@myroslavapetsa) August 18, 2022