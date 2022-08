Kreu i Lëvizjes për Ndryshim thirrje Abazoviçit: Jep dorëheqjen! Shteti nuk është lodër

Kryetari i Lëvizjes për Ndryshim në Mal të Zi, Nebojsha Medojeviç, i ka bërë thirrje kryeministrit Dritan Abazoviç që pas mbledhjes së sotme në Kuvend të japë dorëheqjen.

Sipas tij është e logjikshme që Abazoviç, pas pretendimeve të sotme lidhur me kontrabandën dhe destabilizimin e shtetit, të ftojë liderët e partive parlamentare “në të cilat DPS-ja dhe mafia nuk kanë ndikim” dhe të vendosë një gjendje të jashtëzakonshme, për të shpallur një “luftë të përgjithshme kundër mafies”.

“Fatkeqësisht kryeministri Abazoviç nuk shprehu gatishmërinë për t’u përballur me mafien dhe DPS-në dhe hodhi poshtë propozimin tim për vendosjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Dritani mendon se mafia mund të luftohet me parulla dhe bakllava. Jepni dorëheqjen. jo deri në këto probleme Shteti nuk është lodër “Nuk ka dialog me mafien”, ka thënë Medojeviç.