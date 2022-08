Ori Nebiaj dhe Isli Islami largohen nga ‘Wake Up’, zbulohet prezantuesi i ri

Isli Islami dhe Ori Nebiaj nuk do të preantojnë më emisionin e mëngjesit ‘Wake up”.









Dy moderatorët do të angazhohen në programe të tjera të Top Channel.

Në sezonin e ardhshëm, po përflitet se Ori do të prezantojë “Përputhen” ndërsa Isli do të jetë pjesë e “Dancing with the Stars” ose si konkurrent ose si prezantues në “Gold Room” krah Bora Zemanit.

Ndërkohë faqja zyrtare në Instagram e programit ‘Wake Up’ ks konfirmuar lajmin se nga 5 shtatori, Blendi Salaj do të jetë prezantuesi i ri.