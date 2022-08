“Qesharake dhe trillim”/ Ish-zyrtarët e administratës dalin kundër Trump: Nuk ka urdhër për deklasifikim të dokumenteve

Që kur FBI mori dokumente të klasifikuara dhe tepër sekrete nga resorti Mar-a-Lago i Donald Trump, ish-Presidenti dhe aleatët e tij kanë pohuar se Trump kishte një “urdhër të përhershëm” për të deklasifikuar dokumentet që mori nga Zyra Ovale në rezidencën e Shtëpisë së Bardhë.









Por 18 ish-zyrtarë të lartë të administratës Trump i thanë CNN se kurrë nuk kanë dëgjuar ndonjë urdhër të tillë të lëshuar gjatë kohës së tyre duke punuar për Trump dhe se ata besojnë se pretendimi është i rremë.

Disa zyrtarë qeshën me këtë nocion. Një zyrtar i lartë i administratës e quajti atë “budallallëk”. Dy nga ish-shefat e shtabit të Trump me procesverbal hodhën poshtë pretendimin e tij.

“Asgjë që i afrohet një urdhri kaq të marrë nuk është dhënë ndonjëherë,” tha John Kelly, i cili shërbeu si shef i stafit të Trump për 17 muaj nga 2017 deri në 2019.

Mick Mulvaney, i cili pasoi Kelly si ushtrues detyre të shefit të stafit të Shtëpisë së Bardhë, gjithashtu hodhi poshtë idenë dhe i tha CNN se “nuk ishte në dijeni të një urdhri të përgjithshëm” gjatë mandatit të tij.

Përveç kësaj, CNN foli me ish-zyrtarë të sigurisë kombëtare dhe inteligjencës, si dhe me avokatë të Shtëpisë së Bardhë dhe zyrtarë të Departamentit të Drejtësisë. Të marra së bashku, mandati i tyre mbulon të katër vitet e administratës Trump dhe shumë prej tyre shërbyen në pozicione ku ose do të përfshiheshin në procesin e deklasifikimit, ose të paktën do të ishin në dijeni të urdhrave të tillë.