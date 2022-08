“Rrezik për Shqipërinë!”/ Skema e nënshtetësisë për investitorët, pse BE-ja është kundër

Qeveria shqiptare kërkon të tërheqë të pasurit e huaj duke u dhënë shtetësi shqiptare por projekti kundërshtohet prerazi nga Delegacioni i BE-së në Tiranë dhe këtë ia ka bërë të ditur.

Delegacioni e paralajmëron qeverinë shqiptare se projekti i saj bie ndesh me ligjet e BE-së, ndërkohë që vendi pas hapjes së negociatave duhet të punojë për përafrimin e legjislacionit me atë të Unionit. Ky projekt është një rrezik për Shqipërinë dhe për Unionin, thekson delegacioni.

“Komisioni ka ndërmarrë masa të forta kundër skemave të shtetësisë për investitorët brenda dhe jashtë BE-së. Komisioni i konsideron këto skema në kundërshtim me ligjet e BE-së, pasi ato shkelin parimin e bashkëpunimit të sinqertë dhe konceptin e shtetësisë së BE-së”.

Ndërkohë, rreziqet që përmend delegacioni kanë të bëjnë me faktin që përmes një skeme të tillë, mund të sjellë në Shqipëri njerëz të krimit të organizuar, pastrimit të parave, evazionit fiskal dhe korrupsionin nëpërmjet “aplikantëve të mundshëm nga vendet e treta”.

Gjithashtu delegacioni nënvizon se aplikimi i këtyre skemave nga vendet e treta me qasje pa viza në Bashkimin Evropian e shqetësojnë Unionin. Kjo pasi:

Vendimin qeveria e ka marrë ndërkohë që Komisioni Europian u ka rekomanduar shteteve anëtare të BE-së që të ndërpresin menjëherë skemat e shtetësisë për investitorët, duke e lidhur këtë në kontekstin e agresionit rus ndaj Ukrainës.

Në këtë reagim që Delegacioni i BEsë në Tiranës e ka dhënë për Birn, saktëson se Komisioni Evropian do të vazhdojë të ndjekë çdo zhvillim që lidhet me futjen e mundshme të një skeme të shtetësisë për investitorët në Shqipëri.

Në lidhje me çështjen kanë reaguar figura të ndryshme të jetës politike shqiptare:

Deputeti i PD-së Agron Shehaj ka reaguar pas paralajmërimit të BE-së për nismën e qeverisë së Edi Ramës, për të shitur pasaportën shqiptare ndaj qytetarëve të huaj.

Shehaj ka theksuar se kjo nismë është e rrezikshme për sigurinë kombëtare dhe mund të rrezikojë bllokimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve në Shengen.

“Shitja e pasaportës shqiptare është një nismë e rrezikshme për sigurinë kombëtare, e cila mund të përdoret si kanal pastrimi parash dhe siç e thotë BE mund të rrezikojë bllokimin e lëvizjes së lirë të shqiptarëve në Shengen”, tha Shehaj në rrjetet sociale.

Edhe nënkryetari i Partisë së Lirisë, Petrit Vasili ka reaguar në lidhje me paralajmërimin e BE-së kundër nismës së kryeministrit Edi Rama për të ndaluar skemën e shtetësisë shqiptare për investitorët e juaj.

“Ky sharlatani Rama me pazarin e pasaportave po bën çdo gjë që tu heqë të drejtën e lëvizjes pa viza shqiptarëve”, shkroi Vasili ndër të tjera në Facebook.

Deputeti i PD-së, Ervin Salianji ka reaguar gjithashtu pas paralajmërimit të BE-së në lidhje me ligjin për “pasaportat e arta” të miratuar nga qeveria e Edi Ramës,se do të ketë pasoja, deri në vendosjen e regjimit të vizave në zonën Shengen.

“E kemi paralajmëruar me kohë, ligji për “pasaportat e e arta” është thellësisht ligj për interesa okulte dhe korruptive që i shkel syrin grupeve të krimit të organizuar, por qeveria në vënd që të ndryshojë ligjin e miratuar me votat e saj po avancon me akte nënligjore për të realizuar çmendurinë e radhës duke rriskuar edhe lëvizjen e lirë!”, theksoi Salianji në Facebook.