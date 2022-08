Dy vite nga helmimi/ Lideri i opozitës ruse, Alexei Navalny: Kremlini u inatos që mbijetova dhe më dënoi me 9 vjet burg

Lideri i opozitës ruse Alexei Navalny ka bërë një deklaratë në faqen e tij në Twitter, dy vite pasi u helmua me agjentin nervor Novichok duke theksuar se Kremlini u inatos aq shumë me të për faktin se mbijetoi duke e dënuar me burg.

Në një deklaratë për mediat, Navalny, i cili u dënua me 9 vjet burg pasi u shpall fajtor nga Kremlini edhe pse asnjë hetim zyrtar nuk ishte kryer ndaj tij.

Ai vazhdoi të pretendonte se forcat e FSB-s ishin përgjegjës për disa përpjekje të pasuksesshme për helmim in e tij dhe kjo ishte “me shumë mundësi vetëm maja e ajsbergut”.

August 20. This is the second time I celebrate my second birthday. The day they tried to kill me, but for some reason I didn’t die.

Just for memory’s sake, as a dry statement. After two years:

— Alexey Navalny (@navalny) August 20, 2022