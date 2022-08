“Meshkujt shqiptarë janë zdromsa”/ Deklarata e Shqipe Hysenajt merr edhe reagimin e Noizyt: Vlen sa një byrek me gjizë…

“Meshkujt shqiptarë janë zdromsa, ju të gjithë jeni zdromsa”– shprehej Shqipe Hysenaj, ish-konkurrentja e ‘Për’puthen’, në një video të shpërndarë në rrjetet sociale ku është kritikuar shumë. Sipas saj djemtë shqiptarë nuk punojnë, por kërkojnë vetëm qejfe dhe iu kërkojnë para prindërve.









“Mos u merrni me fotot e mia, se unë shijoj plazhin në ambient me njerëz të kulturuar që nuk i kanë sytë si govatë. Meshkuj e keni nga mungesa e seksit që iu rri mendja tek bikini, kurse ju goca mos u ndjeni inferiore ndaj bukurisë sime por buzëqeshini jetës. Jeni bërë të gjitha si ato shtrigat. Ju nuk dini as të punoni, as… se mirë ka thënë Lali: Meshkujt shqiptarë janë zdromsa! Ju jeni të gjithë zdromsa”.-ka thënë ajo.

Dhe mes njerëzve të shumtë që i janë kundërpërgjigjur ka qenë edhe një personazh i njohur TikToku, i njohur si Roxhi Dibrani.

“Po pse jemi zdromsa mi, b*thëthatë? E shkreta ti nuk ke as b*thë, as gjoks dhe nuk ta varim. Ne nuk jemi zdromsa. Ne kërkojmë ndonjë femër tamam, jo ty, jo ty si p*derast, tip tr*nvestiti. Si ka mundësi që je kaq e lodhur? Më vjen keq për ty, por ne kaq të vlerësojmë, një byrek me gjizë. Edhe atë e ke tepër. Të na thuash ti ‘zdromsa’…o të më kapi ndonjë rrufe. O ma më gjuaj me drru t’i bie një herë vetes prapa koke të vijë në mend.”– thotë ai në videon që ka marrë një lumë reagimesh.

Mes tyre edhe të Noizyt. Duket se reperi ka rënë dakord me të dhe i ka pëlqyer videoja. Madje nuk ka ngurruar t’i bëjë edhe një koment. Ai ka komentuar me disa emoji duke treguar se po qesh me lot dhe disa emoji duke mbuluar gojën. /panoramaplus