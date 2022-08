“I njohim tradhtarët që ndihmojnë Rusinë”/ Grupi i partizanëve ukrainas flet për “The Times”: Një surprizë e madhe po vjen për ta më 11 shtator!

Trupat e Putinit po luftojnë një ushtri të padukshme në çdo fshat që ata pushtojnë”, kështu shkruan Maxim Tucker. The Times i ka kushtuar një analizë të gjatë luftës në Ukrainë, duke u ndalur edhe ushtarët që kanë zgjedhur të luftojnë si nga ana e Rusisë po ashtu edhe të Ukrainës.









“Ata dolën nga shtëpitë e tyre brenda natës me rroba civile, duke thyer orarin rus. Duke iu shmangur patrullave dhe duke lëvizur shpejt, por në heshtje, ata u mblodhën në vendin e një depoje armësh të fshehura dy vjet më parë. Të zgjedhur nga një rrjet i gjerë partizanësh ukrainas në jugun e pushtuar të vendit për trajnimin e tyre të armëve dhe aftësitë fizike, ata ishin gati të nisnin misionin e tyre më të guximshëm të luftës deri më sot; një që për pak do t’i kushtonte jetën njërit prej tyre.”, kështu shkruan The Times.

Ajo vijon më tej se:

“Partizanët nuk kanë zbuluar detaje të operacioneve të tyre më parë, për shkak të rrezikut të reprezaljeve kundër familjeve të tyre, por ata dhe punonjësit e tyre në inteligjencën ushtarake ranë dakord për të folur për The Times, për t’u dërguar një mesazh atyre që bashkëpunojnë me Presidentin Putin. Djemtë nga jugu po përgatiten për 11 shtatorin,” tha “Rebel”, 34 vjeç, një ish-oficer i inteligjencës ushtarake që stërvit dhe drejton grupet partizane në të gjithë vendin. “Ne i njohim të gjithë tradhtarët. Ne i njohim të gjithë ata që ndihmojnë rusët. Një surprizë e madhe i pret ata.”

Disa nga ato “dhurata” tashmë janë dorëzuar: Volodymyr Saldo, udhëheqësi i instaluar nga Kremlini i rajonit Kherson, u helmua këtë muaj dhe është në koma. Vitaly Gur, një zyrtar i okupimit në Nova Kakhovka, u qëllua për vdekje pranë banesës së tij. Të tjerë janë shënjestruar me bomba makinash ose granata.

Në veri të vendit, ku partizanët luajtën një rol të rëndësishëm në zmbrapsjen e sulmit rus ndaj Kievit në fazat e hershme të pushtimit, ata po përgatiten të mbrohen kundër një sulmi të ri të mundshëm më 24 gusht, Ditën e Pavarësisë së Ukrainës. Data shënon gjithashtu gjashtë muaj që nga fillimi i pushtimit.

Organizatat e pavarura të medias bjelloruse kanë raportuar një grumbullim të sistemeve raketore dhe helikopterëve sulmues pranë kufirit ukrainas dhe partizanët besojnë se Bjellorusia më në fund do të hyjë në luftë për të ndihmuar forcat e rraskapitura të Putinit.

Tani për tani, janë partizanët e jugut ata që shohin më shumë aksion. “Caveman”, 28 vjeç, është në mesin e një bande të rinjsh dhe grash civile që kryejnë misione zbulimi, sabotimi, sulmi dhe atentati të guximshëm thellë brenda territorit të kontrolluar nga Rusia në Kherson dhe Zaporizhzhya.

Me flokë të hapur, me mjekër luftëtari dhe sy të çelikut blu-jeshile, ai ecën me paterica që shërbejnë si kujtim i misionit të disa javëve më parë që gati i kushtoi jetën. Ishte ora 4 e mëngjesit kur skuadra e tij mblodhi kallashnikovët e tyre së bashku me pjesët për tre granatahedhës me raketa (RPG) dhe një mitraloz të rëndë.

“Meqenëse kjo zonë ishte në një fshat nga i cili u larguan pothuajse 80 për qind e njerëzve, rusët ishin pothuajse vetëm atje dhe ndjeheshin të lirë të bënin biznesin e tyre,” tha Caveman.

Tre partizanë të armatosur me RPG u zvarritën në pozicionet përreth shtëpisë. Transportimi i një partizani të plagosur nëpër linjat e armikut në një spital ukrainas nuk është çështje e lehtë.

Pas bastisjes, shokët e tij u shkrinë në shtëpitë e tyre dhe në jetën civile anonime, por Caveman kaloi një javë të fshehur nga civilë dashamirës në shtëpinë e tyre, duke rimarrë forcën e tij dhe duke pritur një mundësi për të shpëtuar.

Çdo njësi guerile njeh një shtëpi të sigurt aty pranë ku mund të mbështeten për trajtim kur ndërmarrin një mision të rrezikshëm, tha ai. “Kisha gjithçka që më duhej. Stoqet e ushqimeve, qetësuesve, ilaçeve. Kisha plagë gjatë gjithë rrugës, kështu që më shpëtuan nga infeksioni dhe gangrena derisa të gjenim një rrugëdalje.”

Ekipet partizane i raportojnë degës së frikshme të inteligjencës ushtarake të Ukrainës, GUR, duke ofruar informacione të përdorura për të marrë vendime se si dhe kur të godasin objektivat ruse.

Nga sulmet e famshme të raketave me rreze të gjatë veprimi të Himarsit kundër depove të municioneve deri te bastisjet e forcave speciale të elitës pas linjave, partizanët janë të përfshirë. Suksesi i tyre i fundit është kontributi i tyre në një seri shpërthimesh misterioze në Krimenë e pushtuar, duke goditur me efekt spektakolar bazat ajrore ruse, infrastrukturën dhe depot e municionit.

GUR, një degë e Ministrisë së Mbrojtjes së Kievit, kujdeset për ta. Sulmet nga njësitë e operacioneve speciale GUR rregullisht hapin boshllëqe midis pozicioneve ruse përgjatë frontit jugor 250 milje, të cilat më pas përdoren për të sjellë armë dhe furnizime të reja, si dhe për të evakuuar të plagosurit. Shokët e Caveman-it e ndihmuan atë të lundronte midis vrimave të dhelprave 650 metra larg njëra-tjetrës, mjaft afër luftimeve që një automjet ukrainas ta arrinte dhe ta nxirrte jashtë.

Fillimisht, pjesa më e madhe e Ukrainës hezitonte të besonte paralajmërimet amerikane për një pushtim të afërt, por GUR është përgatitur për një luftë të gjithanshme me Rusinë prej vitesh dhe i përshpejtoi ato përpjekje ndërsa Kremlini grumbulloi trupa në kufi nga dhjetori i vitit të kaluar.

Në tre muajt para fillimit të pushtimit më 24 shkurt, veteranët e GUR-së trajnuan një mori burrash dhe grash civilë në bazat e armatimit, mjekësisë luftarake, zbulimit dhe trajtimit të eksplozivëve.

Këto përpjekje rezultuan vendimtare për humbjen fillestare të Rusisë në Ukrainën veriore. Ndërsa forcat mbrojtëse u përpoqën për t’iu përgjigjur avancimit në Kiev, Rebel u ngarkua me vjedhjen e automjeteve të blinduara ruse për t’u përdorur nga forcat ukrainase. Ai formoi një grup sulmi prej 100 personash, me 50 skautë ukrainas dhe 50 veteranë të huaj, të cilët sulmuan trupat ruse në pushim dhe i prenë nga automjetet e tyre, duke lejuar një ekip prej 15 shoferësh dhe mekanikësh në pjesën e pasme për t’i rrëmbyer.

“Unë kam një luftëtar me shenjën e thirrjes Rambo,” tha Rebel. “Ai kërcen mbi një mjet në lëvizje, hap derën, godet me thikë mekanikun armik, e rrëzon nga makina, më pas përdor pistoletën për të eliminuar komandantin, hip në timon dhe shkon në pozicionet tona. E gjithë kjo gjatë betejës,” shtoi ai, duke tundur kokën me mosbesim.

Mbi dy muaj luftime deri në tërheqjen ruse në prill, njësia e Rebelit arriti të rrëmbejë 12 automjete luftarake të armikut, tha ai.

“Në të gjithë Ukrainën, komandantët guerile i kushtojnë vëmendje aftësive specifike të secilit partizan, duke kërkuar të ndërtojnë çdo përvojë dhe ekspertizë ekzistuese. Lëvizja e rezistencës ka frymëzuar gjithashtu veteranët në mbarë botën”, tha Rebel.

Një rol domethënës për guerilët e veriut ka qenë të ndërlidhen midis civilëve lokalë dhe njësive ushtarake ukrainase që veprojnë në zonë, tha një nga komandantët e partizanëve.

“Komandantët e GUR synojnë të krijojnë kontakte dhe besim me komunitetet lokale, “kështu që kur ushtari vjen dhe i thotë një civili se do të ketë një tank në oborrin e tij, atëherë ky civil më shpesh do të thotë ‘OK, e kuptoj se për çfarë është e gjithë kjo. ’”, tha ai.

Me Ukrainën të përfshirë në një kundërofensivë në rajonet Kherson dhe Zaporizhzhya, marrëdhënie të tilla mund të rezultojnë vendimtare për të siguruar që një popullsi e luftuar në jug të mbetet në anën e tyre, nëse trupat ukrainase përfundimisht duhet të kalojnë me forcë në zonat urbane.