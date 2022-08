“Edi Veliaj dhe Erion Rama nga sevdaja e madhe që kanë për njëri tjetrin…”- Petrit Vasili nxjerr urimet për Luiza Gegën: Na e shpifën me gjithë këtë…

Deputeti i Partisë së Lirisë ka ironizuar kryeministrin Edi Rama dhe kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj për urimet për titullin e atletes shqiptare Luiza Gega.









Vasili shprehet se ata bëjnë urime pa lëvizur asnjë gërmë në krahasim me njëri tjetrin ndërsa ka postuar edhe fotot e statuseve të tyre në rrjetet sociale.

Ragimi i plotë i Petrit Vasilit

Po sa te trashe jane keta te dy, Edi Veliaj me kete Erion Ramen sa qe, nga sevdaja e madhe per njeri tjetrin, edhe urimin per Luiza Gegën ne FB e bejne fix njelloj pa levizur germa.

Uf….na e shpifën me gjithe kete sevda per njeri tjetrin

Shihini vetë fotot dhe mbani veten