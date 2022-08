‘History Supreme’/ Një jaht i bërë nga ari me vlerë 4.8 miliardë dollarë, ja kujt i përket

Në vitin 2011, një biznesmen miliarder misterioz bleu jahtin më të shtrenjtë në botë, ‘History Supreme’. Kjo anije ultra-luksoze është ndërtuar nga ari, platini, meteoritët dhe një kockë Tyrannosaurus rex.

U deshën plot 3 vjet dhe rreth 100,000 kilogramë ar dhe platin për të ndërtuar jahtin ultra-luksoz 30 metra të gjatë.

Kuvertë, darkë, parmakë dhe madje edhe spiranca të gjitha shfaqin një prekje prej ari. Në fakt, një nga diamantet më të rrallë në botë, përkatësisht një diamant 18.5 karatësh ndodhet edhe brenda jahtit, në një shishe pije luksoze në barin e varkës.

Megjithëse identiteti i blerësit nuk është bërë ende i ditur, sipas raportimeve, pronari misterioz i varkës përflitet të jetë një biznesmen malajzian, Robert Kwok.

History Supreme is the most expensive yacht in the world which is worth approximately $4.8 Billion. This yacht which was designed by Stuart Hughes, a world-famous UK-based luxury designer took almost 3 years to complete. #BlueLifestyle#Yatch#HistorySupreme #MDGh pic.twitter.com/RhImEd7Dk4

— Maritimedigestgh (@Maritimedigest1) April 13, 2022