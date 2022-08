Kryebashkiaku Erion Veliaj pret çiklistët italianë që udhëtuan drejt Tiranës për të falënderuar mjekët shqiptarë gjatë pandemisë: Institucioni i mirënjohjes vlen akoma!

Në shenjë mirënjohje për kontributin e Shqipërisë për të dërguar mjekë dhe infermierë në Itali, në një moment të vështirë me betejën ndaj COVID-19, një grup çiklistësh nga Conegliano Veneto erdhën në Tiranë, pasi përshkuan në nje tur çiklistik thuajse gjithë Ballkanin, nga Sllovenia, Kroacia, Bosnje Hercegovina dhe Mali i Zi.

Ata u pritën në një takim nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili e quajti gjestin e çiklistëve simbol të mirënjohjes mes fqinjëve.

Ai tha se ndihet i emocionuar që edhe pas dy vitesh, ky gjest i Shqipërisë nuk është harruar.

Në emër të kolegëve të tij, çiklisti italian Andrea Michelet falenderoi Shqipërinë që në momentet më të vështira i qëndroi në krah Italisë, duke dhënë ndihmën me stafet e saj mjekësore.

Ndërkaq, Veliaj nënvizoi se Shqipëria ka një raport special me Italinë, çka tregohet dhe në shkëmbimet tregtare mes dy vendeve dhe numrin e lartë të qytetarëve italianë që jetojnë dhe punojnë në Tiranë.

“Sot kemi pa fund të rinj shqiptarë që janë rritur, studiojnë në Itali, siç kemi të rinj italianë që studiojnë në Shqipëri. Kemi një komunitet italian edhe në Tiranë, 20-25 mijë qytetarë që jetojnë këtu. Do të thotë se sot jemi lidhur në mënyrë të pazgjidhshme me njëri-tjetrin. Me luftën që kemi në kufijtë e Evropës, me agresionin rus ndaj Ukrainës, gjithmonë bëhet e rëndësishme pyetja: Kush janë fqinjët tanë? Për ne është një bekim i madh që jemi fqinj me Italinë dhe që kemi këtë raport kaq special”, u shpreh Veliaj.