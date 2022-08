“Kthejeni Boris Johnson”/ Analiza e ‘The Times’: Përse votuesit nuk besojnë tek Truss dhe Sunak, çfarë zbuluan sondazhet!

“Votuesit konservatorë duket se janë penduar për rrëzimin e Boris Johnson dhe do ta preferonin atë si kryeministër në vend të dy rivalëve që konkurrojnë për të qenë pasardhësi i tij”, zbulon një sondazh i grupeve të fokusit për The Times .









Intervistat me votuesit në zonat më të vogla elektorale treguan pak entuziazëm që Liz Truss ose Rishi Sunak të bëheshin udhëheqës të radhës konservatore.

Kjo u mbështet nga një sondazh që zbuloi se 49 për qind e mbështetësve konservatorë mendonin se Johnson duhet të mbetej kryeministër, më shumë se mbështetja e kombinuar për Truss dhe Sunak.

Në kohën kur Johnson u largua, shumica e vendit besonte se duhej të largohej, duke sugjeruar se konkursi i udhëheqjes së partisë Konservatore ka shkaktuar një ndryshim zemre.

Nga muaji prilli, të paktën gjysma e britanikëve besonin se Johnson duhet të jepte dorëheqjen, sipas sondazhit të YouGov.

Më 5 korrik, dy ditë përpara se Johnson të jepte dorëheqjen, 69 për qind e vendit menduan se ai duhet të jepte dorëheqjen, duke përfshirë 54 për qind të votuesve konservatorë të vitit 2019.

Por hulumtimi i Times tregon se as Truss dhe as Sunak nuk i kanë dëshmuar vendit se mund të bëjnë më mirë.

“Të tjerët nuk u është dashur të merren me gjithçka që ai duhet të bëjë,” tha Richard.

“Ai hyri direkt dhe ishte Brexit dhe më pas ishte Covid dhe tani është lufta në Ukrainë. Të gjithë mendojnë, ai duhet të kishte bërë këtë, ai duhet të kishte bërë atë. Por unë do të doja t’i shihja ata në këpucët e tij.”

Votuesit në selinë e murit të kuq të Oldham East & Saddleworth ranë dakord, se vetëm një nga grupi mendoi se Johnson duhet të zëvendësohej, edhe pse “nuk mund të mohosh gjithçka që ai ka bërë gabim”.

Njëri tha: “Nëse ai do të kishte dështuar apo kishte sukses, ne nuk do ta dimë kurrë tani. Por atij duhej t’i jepej mundësia.”

Edhe votuesit në të ashtuquajturën ndenjësen e murit blu të Esher & Walton mendonin se ai ishte rrëzuar padrejtësisht.

“Më pëlqeu shumë Borisi dhe isha vërtet shumë i zhgënjyer nga mënyra se si u trajtua”, tha një votues tjetër.

The Times kreu fokus grupe, të organizuara nga firma e kërkimit të politikave Public First, në tre zona të vendit që formuan themelin e fitores së Johnson në 2019.

Gazeta gjithashtu ngarkoi YouGov beri një anketë mbarëkombëtare të votuesve për të vlerësuar qëndrimet ndaj garës së lidershipit dhe dy pretendentët për të qenë kryeministri i ardhshëm i Britanisë.

Të dy gjetën pak entuziazëm për Truss ose Sunak dhe një besim të përhapur se konservatorët e kishin dëmtuar rëndë reputacionin e partisë duke rrëzuar Johnson përpara se të bënin një betejë të ashpër për ta pasuar atë.

Dyzet për qind e votuesve që zgjodhën konservatorët në 2019 thanë se konkursi i kishte bërë ata të mendonin më keq për partinë, ndërsa më pak se një e katërta ishin të bindur për planet e kandidatëve për të trajtuar krizën e kostos së jetesës.

Claire, një recepsioniste 55-vjeçare, tha se ajo kishte votuar gjithmonë Tory, por ishte “shumë e shqetësuar” për të dy kandidatët.

Kur grupit iu kërkua të përshkruante secilin prej kandidatëve, Sunak u quajt ndryshe “i çuditshëm” dhe “goditës i shpinës” ndërsa Truss u karakterizua si e “i brishtë” dhe “jo bindëse”.

Të pyetur në sondazh, duke pasur parasysh atë që kishin parë apo dëgjuar për zgjedhjet e lidershipit, kush do të ishte kryeministri më i mirë, 20 për qind thanë Sunak dhe 18 për qind Truss.

Megjithatë, 49 për qind thanë se do të preferonin që Johnson të qëndronte në detyrë me 12 për qind të pavendosur.

Pse fokus grupet janë kaq të rëndësishme?

Ka një dëshirë të pashuar nga stafi politik për inteligjencë të re mbi atë që mendojnë votuesit e zakonshëm. Si menduan ata shefi në raundin e tyre mediatik të fundjavës? Çfarë mendonin ata për propozimin e tyre të ri të politikës? A e besuan votuesit atë vijë të re sulmi ndaj tyre? Fokus grupet janë forumi i përsosur për t’iu përgjigjur pyetjeve të tilla.

Kjo dëshirë për inteligjencën e grupeve të fokusit është rritur në mënyrë dramatike vitet e fundit. Më parë, shumë punonjës politikë dyshonin në meritat e tyre.

Ishte mbështetja e deklaruar e Dominic Cummings tek ata që i bindi konsulentët e tjerë politikë t’i merrnin seriozisht. Çdo fushatë në të cilën Cummings është përfshirë për 25 vjet është e fiksuar pas njohurive të grupeve të fokusit. Bëhej gjithnjë e më e vështirë t’i fshinte ato, duke pasur parasysh suksesin e tij.

Ka arsye kryesore pse ato janë kaq të dobishme.

Fokus grupet lejojnë një bisedë të dyanshme të pamundur për t’u imituar me një sondazh.

Moderatorët kompetentë me një zotërim të politikës mund të kuptojnë se si ka të ngjarë të zhvillohet një çështje kur shqyrtohet siç duhet.

Gjithashtu ato japin fleksibilitet më të madh për të testuar gjuhën që politikanët mund të përdorin në intervista, fjalime dhe artikuj. Në shumicën e grupeve, një votues i zakonshëm do të përmbledhë në mënyrë të përsosur një argument politik më mirë se sa punonjësit dhe politikanët ndonjëherë. Dikush në një grup të tillë do të ketë thënë “thjesht përfundoni Brexit” dhe pjesa tjetër është histori.

Fokus grupet e Times ndoqën modelin që ne drejtojmë për klientët politikë. Duke bashkuar një grup votuesish në lëvizje nga vende të rëndësishme margjinale, ne analizuam përgjigjet e tyre ndaj politikanëve kryesorë, propozimet e tyre të politikave dhe prezantimin dhe mesazhet e tyre.

Ne bëmë pyetje të gjera për t’u dhënë njerëzve mundësinë të thonë çfarëdo që të dëshironin, ndërsa bënim pyetje më të ngushta dhe të drejtpërdrejta për të zbuluar mendimet e tyre për fusha specifike të interesit.

Nëse klienti do të kishte qenë një nga fushatat e lidershipit, kjo është ajo që do t’u thosha atyre nga WhatsApp (me gjuhë të dezinfektuar në mënyrë të përshtatshme)