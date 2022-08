I dënuar me 6 vite burg, arrestohet në Greqi i shumëkërkuari shqiptar

Një shqiptar është arrestuar nga autoritetet greke pasi po tentonte të kalonte në Greqi.









Kakavijë

Pala greke kap një shqiptar të shumëkërkuar. Shqiptari po tentonte të kalonte për në Greqi, është arrestuar nga sektori i kontrollit të pasaportave në bashkëpunim me policinë e Janinës. Shqiptari rezulton me urdhër arresti europian nga autoritetet franceze, i dënuar me 6 vjet burg për “rast të veçantë të mbrojtjes së prostitucionit”, “pjesëmarrje në një komplot kriminal” dhe “trafikim i qenieve njerëzore i kryer kundër shumë individëve”.