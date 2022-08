Eleni Foureira/ Postimi për partnerin e saj, Alberto Botia

Këngëtarja me origjinë shqiptare, Eleni Foureira me një postim të ri në Instagram për herë të parë ka shprehur publikisht dashurinë për partnerin e saj Alberto Botia. Këngëtarja e njohur, e cila vendos ta mbajë jetën e saj personale larg syrit të publikut, i befasoi miqtë e saj në internet kur një foto e kapte atë duke puthur me butësi partnerin e saj në sfondin e perëndimit të diellit.









Në mbishkrimin e postimit të saj ajo ka lënë vetëm fjalën “ti” për të shoqëruar foton romantike. Ashtu siç pritej, ndjekësit e saj lanë një mori komentesh dhe pëlqimesh, duke idhulluar çiftin e dashuruar.

Shikoni postimin e këngëtares:

View this post on Instagram A post shared by Eleni Foureira (@foureira)

Romanca e këngëtares dhe futbollistit nisi në vitin 2016 “të largët” në një natë jashtë buzukive dhe tërheqja mes tyre u ndje menjëherë në grupet e tyre dhe me kalimin e viteve të dy arritën ta mbanin lidhjen e tyre të “padukshme”.