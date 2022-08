Keni lënë pushimet për ditët e fundit të gushtit? Lajme të mira nga sinoptikanët: Temperaturat do jenë mbi 30 gradë!

Nëse jeni në grupin e personave që kanë zgjedhur pushimet t’i bëjnë këto ditë të fundit të gushtit, sinoptikania Lajda Porja tha se në bregdet reshjet do jenë kalimtare. Por problem do jetë era.

“Një lajm i mirë dhe mesatarisht i mirë për atë që janë me pushime. Paraditja do ketë diell. Deri në 28 do të ketë vranësira dhe reshje shiu, duke sjellë reshje shiu në veriperëndim. Që nga e hëna deri të shtunën, do të jenë me reshje shiu në gjithë vendin. Më pas në zonat jugore. Në bregdet do të jenë shira kalimtare. Problematike ngelet era. Do të ketë momente që do të shkojë deri në 60km/ore që do të sjellë dallgë të mëdha. Do thoja që nuk është situatë e pafavorshme për ata që pushojnë. Termometri është deri në 30 gradë. Fundjava do të jetë deri në 33 gradë.”, tha Porja në një komunikim për News24.