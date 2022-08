“Marrëdhënia jonë në fushën e mbrojtjes është e rëndësishme”/ Ambasadorja Kim: E di që ka pasur incidente, presim hetimet për të vënë para drejtësisë përgjegjësit!

Ambasadorja amerikane Yuri Kim ka folur për mediat teksa dy avion ushtarak ‘B-52’ po jepnin spektakël në sheshin ‘Skënderbej’ në kuadër të 100-vjetorit të marrëdhënieve Shqipëri-SHBA.

Sipas Kim, marrëdhënia jonë në fushën e mbrojtjes, është jashtëzakonisht e rëndësishme.

Një koment e pati edhe për incidentin në Uzinën e Armëve në Gramsh duke thënë se po presin përfundimin e hetimeve për të vënë para drejtësisë përgjegjësit.

“Jemi shumë të lumtur që jemi këtu, në mes të Tiranës, në mes të Shqipërisë për fluturimin historik të dy avionëve bombardues B52. Ashtu siç të gjithë e dinë, ata janë avionët më të mëdhenj të ushtrisë amerikane dhe po kryejnë një stërvitje duke fluturuar mbi rajon, përfshirë edhe Shqipërinë, por jo vetëm Shqipërinë. Po fluturojnë edhe në vende të tjera. Kjo duhet ta bëjë shumë të qartë që për Shtetet e Bashkuara, marrëdhënia jonë në fushën e mbrojtjes, aleanca jonë me Shqipërinë, është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ne qëndrojmë gjithmonë krah aleates sonë të NATO-s. Tani, më pas, gjithmonë! Nuk duhet të ketë asnjë dyshim për këtë! Dhe jam shumë e kënaqur që jam këtu me Shefin e Shtabit tuaj. E di që ka pasur disa incidente kohët e fundit, por ne jemi me ju deri në fund. Dhe presim të shohim përfundimet e hetimit dhe vënien përpara drejtësisë të atyre që janë përgjegjës”, tha Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim.