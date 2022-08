Morena Taraku nuk i lë vend imagjinatës! Pozon joshëse nga pushimet

Vera duket se sapo ka filluar për Morena Tarakun.









Këngëtarja prej ditësh ndodhet me pushime, ndërkohë që nuk kanë munguar as fotografitë atraktive në rrjetet sociale. Në profilin e saj në Instagram, ku ndiqet nga më shumë se 1.6 milion fansa, Morena ka pozuar joshëse me një palë bikini të zeza në kuvertën e një jahti. Ajo duket tepër në formë dhe e relaksuar teksa mban edhe një gotë verë në dorë.

Këngëtarja nuk ka dashur ta zbulojë vendodhjen e pushimeve, ndërsa është e shoqëruar nga babai i saj. Këtë të fundit nuk nguron ta postojë shpesh në rrjetet e saj sociale.