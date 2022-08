“Mos firmosni, flini të qetë”/ Meta sërish thirrje administratës publike: Mos u bëni bedela për korrupsionin e Ramës!

Kryetari i Partisë së Lirisë ilir Meta, në një konferencë për shtyp i ka bërë thirrje administratës që mos të bëhet vegël në dorën e kryeministrit Edi Rama për bërë korrupsion. Ai u shpreh se askush nuk do t’i shpëtojë përgjegjësisë.

“Duke përmendur disa nga faktet dua të bëj thirrje për administratën publike, mos u bëni bedela për korrupsionin e Ramës, mos dëmtoni veten dhe familjet tuaja. Mos firmosni. Bëni gjithçka për të qenë korrekt me ligjin sepse ditët e javët e Ramës janë të numëruara. Është e rëndësishme që ju të flini të qetë e të tilla të jenë edhe familjet tuaja. Një korrupsion i këtyre përmasave nuk do të tolerohet kurrsesi. U ka dalë shumë të tjerëve garant por kjo është e pamundur, edhe e pamundur[për ti shpëtuar përgjegjësisë do të jetë për të tërë. Falenderoj punonjësit që bashkëpunojnë me ne dhe opozitën për të sjellë fakte të këtij korrupsioni të tillë”, tha Meta.