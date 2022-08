Spiunazhi rus në Gramsh, Peleshi: Në bazën e Kuçovës jemi më vigjilentë, alarmi i kuq ndizet kur…/ Çuçi: S’do i vendosim nga një agjent çdo turisti!

Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi tha se Agjencia shqiptare e Inteligjencës mban në vëzhgim cdo person vendas apo të huaj të dyshimtë kur bëhet fjalë për bazat ushtarake, e po kështu veprohet edhe në rastin e bazës së Kuçovës që do shërbejë për NATO-n.

Ndërkohë edhe ministri i Brendshëm, Bledi Çuçi tha se turistët mbahen në vëzhgim kur ka informacione për aktivitet të dyshimtë të tyre.

“Kur je vend i lirë dhe kur ke një regjim vizash për turistësh do i lësh të lirë, në momentin kur kërcënojnë apo kryejnë vepër penale do trajtohen si të tillë. S’do i vendosim nga një agjent çdo turisti rus që vjen në Shqipëri, institucionet gjithmonë kanë reaguar me profesionalizëm dhe në këtë rast, institucionet kanë reaguar në kohë. Nuk është vendi që çdo turisti që ne i kemi thënë të vizitojnë Shqipërinë e lirë ti vendosim një agjentë nga pas. Vepron aty ku ka info, aty ku ka info ka dhe ndjekje e në veprim të çdo reagimi”, tha Çuçi.