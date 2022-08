Sulmi i “blogerëve” në uzinën e Gramshit/ Ilir Meta: Rasti të hetohet! Ushtria jonë në gjendje shumë të rëndë!

Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta kërkoi hetim të sulmit ndaj ushtarëve në Gramsh nga ana e dy rusëve dhe një ukrainasi që dyshohen se janë të përfshirë në një rrjet spiunazhi.

Meta u shpreh se ushtria shqiptare sot është në gjendje shumë të rëndë duke theksuar se arsimi dhe pagesat për pjesëtarët e saj janë gjithnjë e në rënie.

“Kjo nuk është çështja ime në kuptimin e bërjes së kësaj mbledhje. Ushtria jonë është në gjendje shumë të rëndë. Ende e ka të vështirë se cilat janë pronat e saj në Republikën e Shqipërisë. Sepse kanë ndodhur veprime të paligjshme. Për të cilat kemi denoncuar edhe në SPAK në kundërshtim me ligjet në fuqi. Ushtria jonë është në gjendje problematike sa i takon bazës ajrore. Është bërë gjithë ai investim dhe nuk ka asnjë përgjegjësi. Në situatën e zjarreve pamë ushtarë me lopata dhe fshesa. Ministria e Mbrojtjes duhet të kishte blerë orët e fluturimit. Nuk dua të flas për pagesa në ushtri dhe çështjen e arsimit. Nga mosmotivimi niveli i arsimit ka rënë gjithnjë e më pak. Ne jemi prapë krenarë që jemi anëtarë të NATO-s. Përshëndesim avionët B52 dhe duhet të reflektojmë nga ky rast që duhet hetuar dhe nga raste të tjera për të forcuar sigurinë kombëtare dhe publike. Me këtë rast e ftojmë kryeministrin të reagojë menjëherë për kërkesë e Ukrainës për të ndaluar hyrjen e rusëve në Shqipëri për sa kohë sa do të ketë zgjidhje për çështjen në Ukrainë”, tha Meta.