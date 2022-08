‘Call Center’ i drogës është në Shqipëri: e porosisin dhe më pas e marrin, arrestohet një nga bosët, rruga që ndoqi policia fqinje

“Organizata transnacionale që synon trafikun e paligjshëm të drogës, me bazë logjistike në Shqipëri”. Kjo është akuza e ngritur nga Drejtoria e Qarkut Antimafia e Perugias, drejtuar nga Giuseppe Petrazzini, ndaj një shqiptari të arrestuar ditët e fundit, me masën e kryer nga policia e burgjeve (bërthamë rajonale e Firences dhe departamenti i Perugias) dhe nga Guardia di Finanza me grupet operative antidrogë – e cila u vërtetua më pas nga gjykata e Perugias.









Mbërrijnë në Itali, shesin dhe kthehen

Fillimi i hetimit – raporton Dda e Perugia-s – daton në janar të vitit 2022 dhe ka bërë të mundur zbardhjen e qindra shitjeve të kokainës që ndodheshin në periferi të Perugia-s, nga duart e shumë hajdutëve me kombësi shqiptare. Sipas hetuesve, tregtarët e drogës janë organizuar “sipas një rotacioni metodik në Itali, i karakterizuar nga periudha të shkurtra dhe intensive të shpërndarjes së drogës, të ndjekura nga kthimi në vendin e origjinës”.

Porosia e klientit trajtohet nga Shqipëria

“Kontaktet me blerësit – sqaron menaxhmenti antimafia i rrethit të Perugias – u mbajtën nga një anëtar i grupit kriminal, i pranishëm në Shqipëri, i cili më pas vazhdoi t’i kthente porosinë shtytësve të ndryshëm të pranishëm në vendngjarje, i cili kishte një apartament dhe një automjet. Qarkullimi i ndërprerë është i konsiderueshëm, i llogaritur në rreth 10 mijë euro në muaj”.

Droga dhe para në shtëpi

“Kontrolli i shtëpisë pas arrestimit të shtetasit shqiptar – përfundon autoriteti gjyqësor – bëri të mundur gjetjen e disa dozave tashmë të paketuara kokaine, një bilanc preciz dhe rreth 6 mijë euro cash të fshehura në banesë. Për më tepër, i arrestuari u konstatua në mungesë të dy dëbimeve të mëparshme nga territori i shtetit”. Për këtë, subjekti u arrestua edhe për posedim droge dhe shkelje të tekstit të vetëm për emigracionin dhe i lidhur me burgun Perugia-Capanne.