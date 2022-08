INTERVISTA/ Nxënësit asistohen ligjërisht nga KSHH, Maçolli: Do sigurohemi të marrim përgjigje. Të rinjtë, peticion Kuvendit: Monitoroni zbatimin e ligjit

Mungesa e infrastrukturës së aksesit për personat me aftësi të kufizuar në institucionet publike është një prej shqetësimeve kryesore të të rinjve në Kukës dhe Tropojë. Përpos shumë problemeve që shoqërojnë gjimnazistët e këtyre qyteteve, ata kanë veçuar pikërisht këtë kategori, duke kërkuar edhe ndërhyrjen e Kuvendit për zgjidhjen e sItuatës. Në një peticion drejtuar këtij institucioni, nxënësit e gimnazit “Havzi Nela” në Kukës kërkojnë që të zbatohet kontrolli parlamentar, si një detyrim ligjor që ka Kuvendi. Gjatë hartimit të peticionit, nxënësit janë asistuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që gjithashtu do të ndjekë hapat e mëtejshëm për të siguruar që të rinjtë do të mund të marrin një përgjigje për kërkesën e dërguar. Përmes kësaj interviste, Erion Maçolli, jurist pranë KSHH shpjegon në detaje nismën e ndërmarrë, jo vetëm me gjimnazistët e Shkodrës, por me shkollat e mesme në 18 qytete të vendit.









Z. Maçolli, çfarë janë 18 ditët e hapura me të rinjtë dhe përse janë të rëndësishme ato në drejtim të njohjes së mekanizmave të aksesit dhe pjesëmarrjes aktive qytetare gjatë proceseve të miratimit të ligjeve në parlament?

Komiteti Shqiptar i Helsinkit (KSHH) po zbaton projektin “Për mbështetjen e Kuvendit dhe Edukimit Qytetar (PACEP)”, një iniciativë e Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), e zbatuar nga Prezenca e OSBE në Shqipëri dhe Instituti Demokratik Amerikan (NDI). Partner në zbatimin e këtij projekti është edhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM). Ky është një projekt, që ka filluar të zbatohet që në vitin 2019 dhe që prej fillesave të tij, si një prej qëllimeve kryesore të tij ka pasur afrimin e të rinjve me veprimtarinë e Kuvendit si dhe mekanizmat ligjorë që mund të përdoren për të vënë në lëvizje Kuvendin. Në vijim të këtij qëllimi, KSHH ka ideuar 18 ditët e hapura, që është konceptuar si një tur në të gjithë Shqipërinë, ku nxënës të shkollave të mesme me të cilët KSHH ka bashkëpunuar kanë mundësi të bashkëbisedojnë hapur dhe lirshëm me deputetë të Kuvendit të Shqipërisë. Në këto takime nxënësit përveçse i kanë adresuar shqetësime deputetëve të ftuar, kanë shfaqur edhe kuriozitet për më shumë informacion sesi një deputet e ushtron funksionin e tij në parlament dhe sesi ata vetë, si të rinj, mund të angazhohen për të qenë të rinj aktivë.

Duke qenë se ju keni zhvilluar takime në shumë gjimnaze të vendit, cilat janë disa nga shqetësimet krysore të tyre?

Në fakt në gjithë takimet të cilët kemi zhvilluar deri më tani kemi patur mundësinë të takojmë të rinj shumë entuziastë dhe të etur për të gjetur zgjidhje për problematikat me të cilat përballen në komunitetet e tyre. Disa nga shqetësimet kryesore të ndara nga të rinjtë me deputetët e ftuar janë të lidhura me problematika në sistemin e arsimit, duke filluar që nga mungesa e infrastrukturës, kryesisht në laboratore, por kemi patur diskutime edhe për mungesë infrastrukture në lidhje me aksesin e personave me aftësi të kufizuar në institucionet arsimore. Gjithashtu, shqetësime janë ngritur edhe për nivelin e ulët të financimeve në sistemin arsimor, duke i lidhur drejtpërdrejt mangësitë në mësimdhënie me nivelin e ulët të pagave të mësuesve. Megjithatë në disa qytete kemi patur diskutime edhe për mbrotjen e mjedisit, kur të rinj të zonave të ndryshme kanë sjellë në vëmendjen e deputetëve të qarkut të tyre mungesën e vëmendjes në disa pika turistike, që janë të lëna pas dore dhe të ndotura.

< ► > Erdion Maçolli, Jurist pranë Komitetit Shqiptar të Helsinkit

Për t’u ndalur më në veçanti, cilat janë disa nga çështjet kryesore që kërkojnë të adresojnë nxënësit e Tropojës?

Në takimin e realizuar me të rinjtë e gjimnazit “Asim Vokshi” në Tropojë ishte i pranishëm deputeti Lavdrim Krrashi, i cili është pjesë edhe e Grupit të Deputetëve “Miqtë e Fëmijëve”. Të rinjtë i referuan deputetit çështje si: Mungesa e infrastrukturës, mungesa e financimeve në sistemin arsimor, mungesa e një sistemi të mirëfilltë të këshillimit të karrierës, problem ky që është referuar pothuajse në të gjitha ditët e hapura që ne kemi realizuar, duke provuar nevojën e madhe që ka për ofrimin e një zgjidhje për këtë situatë. Gjithashtu, çështje që u diskutua në këtë qytet ishte edhe mungesa e infrastrukturës në ambientet e insitucioneve arsimore për t’i bërë të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuar.

Ju thoni se nevoja për përmirësimin e arsimit publik është një prej shqetësimeve kryesore të ngritur nga të rinjtë në këtë qytet. Si u pritën këto shqetësime nga deputeti Lavdrim Krrashi, i cili ishte i pranishëm në takim?

Z. Krrashi gjatë takimit më të rinjtë i përgëzoi për iniciativën që ata kanë marrë për të qënë pjesë e aktiviteteve të tilla dhe i inkurajoi që të jenë sa më aktivë në ngritjen e zërit për çështje që i shohin që kanë nevojë për adresim, qoftë në nivel qëndror por edhe në nivel vendor. Ai iu bashkua mendimit të të rinjve për nevojën që ka për ofrimin e këshillimit të karrierës në shkolla të mesme, duke ndarë me të rinjtë edhe eksperiencën e vendit ku ai ka jetuar prej 27 vitesh para se të rikthehej në Shqipëri, në Angli.

Po në Kukës, cilët janë disa nga shqetësimet kryesore që ngrejnë të rinjtë e këtij e qyteti?

Të rinjtë e Kukësit në takimin që kanë patur me Z. Flamur Hoxha kanë adresuar tek deputeti shqetësimin që ata kanë në lidhje me mungesën e mundësive të punësimit në vend, që përben edhe shkak që të rinjtë të kërkojnë për mundësi emigrimi, qoftë edhe në mënyrë të paligjshme, duke shkaktuar kështu një largim masiv të “trurit” të vendit. Mungesën e mundësive të punësimit të rinjtë e lidhnin edhe me mungesën e meritokracisë në fitimin e vendeve të punës. Ashtu si në shumë shkolla të tjera kanë shprehur shqetësimin e tyre për nivelin e ulët të financimit në arsim, që ndikon drejtpërdrejt edhe në nivelin e mësimdhënies. Megjithatë, shqetësimi kryesor i ngritur nga të rinjtë ka qënë evidentimi i mungesës së infrastrukturës në institucione arsimore për personat me aftësi të kufizuar.

Duket se ka një shqetësim të përbashkët për nxënësit e Kukësit dhe Tropojës, që është është ngritja e infrastrukturës së duhur në institucionet shtetërore për personat me aftësi të kufizuar. A janë bërë kërkesa konkrete nga ana e nxënësve në këtë drejtim?

Në fakt, në lidhje me këtë shqetësim të ngritur në të dyja këto shkolla, nxënësit e gjimnazit “Havzi Nela” në Kukës kanë bërë një hulumtim më të detajuar në qytetin e tyre, në lidhje më zbatimin e ligjit “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar” në insitucione publike në qytet dhe kanë evidentuar mungesën e infrastrukturës, sipas parashikimeve të këtij ligji, për të mundësuar nëpërmjet infrastrukturës përkatëse aksesin e personave me aftësi të kufizuar në këto institucione. Kështu kanë ideuar dhe hartuar një peticion, me asistencën ligjore të KSHH, për një kontroll parlamentar të zbatueshmërisë së këtij ligji nga ana e Kuvendit.

Çfarë parashikon ky peticion i firmosur nga nxënësit e shkollës “Havzi Nela”, në Kukës?

Në peticionin e hartuar, të rinjtë paraqesin situatën e konstatuar nga ata vetë, por edhe nga disa studime të realizuar mbi këtë cështje, duke referuar edhe detyrimin ligjor që institucionet publike kanë sipas nenit 4 të Ligjit “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuar”, që në pikën ç) përcakton si parim të këtij ligji: “garantimi i aksesueshmërisë nëpërmjet mënjanimit të pengesave të të gjitha llojeve”. Kështu, në kushtet kur ata konstatojnë që ky ligj nuk po zbatohet siç duhet, për të garantuar këtë parim, kërkojnë nëpërmjet peticionit të tyre që të zhvillohet një seancë dëgjimore nga ana e Komisionit të Punës, Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë me institucionet përgjegjëse për monitorimin e zbatimit të këtij ligji për të parë në rast se në organet e qeverisjes vendore ekzistojnë këto pozicione si dhe t’i kërkojë shpjegime institucioneve lidhur me zbatueshmërinë e këtyre dispozitave ligjore.

Në këndvështrimin tuaj, përse është e rëndësishme që Kuvendi i Shqipërisë të pranojë kërkesën e këtyre nxënësve, për zhvillimin e një seance dëgjimore?

Për ne ka qënë e rëndësishme që nëpërmjet këtij projekti t’i afrojmë të rinjtë me veprimtarinë e Kuvendit. Në këtë mënyrë të rinjtë informohen më shumë rreth mënyrave sesi ata mund të marrin pjesë në proceset demokratike të vendimmarrjes. Kuvendi, si një nga bashkëpunëtorët më të afërt në këtë projekt, na ka mundësuar realizimin e disa aktiviteve mes të rinjve dhe Kuvendit, dhe në kuadër të këtij bashkëpunimi vlerësojmë se zhvillimi i një seance dëgjimore me të rinjtë për prezantimin e peticioneve Kuvendit, do të jetë një hap më tej për konsolidimin e frymës së mirë të bashkëpunimit, por mbi të gjitha do t’i shërbejë qëllimit të përbashkët për ta afruar Kuvendin me qytetarët. Mbi të gjitha, peticionet që të rinjtë e disa gjimnazeve të vendit kanë hartuar do të shqyrtohen nga Kuvendi dhe kush më mirë se vetë të rinjtë që i kanë ideuar mund t’i prezantojnë para deputetëve që do të jenë të pranishëm në seancë.

Në përfundim të takimeve, deputetët kanë firmosur edhe “Pinky Promise – Zotim Miqësor”. Çfarë janë këto zotime?

Në fakt gjatë turit të 18 ditëve të hapura që ne realizuam përgjatë muajve maj – qershor në shumë qytete të vendit, krijuam një traditë shumë interesante të nënshkrimit të këtij zotimi miqësor që e quajtëm “Pinky Promise” nga deputetët e ftuar në takime. Zotimi ishte një formë premtimi, por vetëm me një detyrim moral normalisht, për angazhimin e deputetëve në adresimin e çështjeve të të rinjve gjatë ushtrimit të funksionit të tyre në parlament. Pra nëpërmjet këtij zotimi deputetët premtonin që në çdo rast kur do të kishin mundësi gjatë ushtrimit të detyrës së tyre si përfaqësues të popullit në Kuvend t’u jepnin zë shqetësimeve të të rinjve dhe të shërbenin edhe si një shembull pozitiv me kolegët e tjerë për të mbajtur në fokus edhe problemet që të rinjtë kanë.

Cilat janë hapat e mëtejshëm që do të ndërmerrni për të çuar më tej kërkesat e të rinjve, të shprehur edhe në peticion?

Normalisht, hapi i radhës do të jetë depozitimi i këtj peticioni, por edhe i peticioneve të tjerë të të rinjve, në Kuvend. Pas depozitimit jemi entuziastë për zhvillimin e seancës dëgjimore në Kuvend me të rinjtë dhe deputetë të Kuvendit për prezantimin e peticioneve. Ndërkohë, sipas procedurës së parashikuar në Rregulloren e Kuvendit, shqyrtimi i një peticioni nga ana e Kuvendit kalon në disa etapa: Fillimisht këto peticione shqyrtohen nga komisionet përkatëse dhe më pas komisoni merr një vendim për propozimin e një nisme ligjvënëse apo kërkesat e adresuara në peticion ose jo. Nga praktika e këtyre proceseve, që KSHH ka studiuar, është vënë re se shpesh herë peticionet ngelen pa një vendimmarrje konkrete dhe propozuesit nuk marrin as përgjigje për kërkesën e dërguar. KSHH do të angazhohet që nëpërmjet presionit pozitiv që mund të ushtrojë nëpërmjet kerkesave që mund t’i dërgohen Kuvendit, por edhe për shkak të bashkëpunimit të ngritur deri me tani me këtë institucion, të sigurohet që peticionet e të rinjve të marrin një përgjigje konkrete nga Kuvendi.