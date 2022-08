Leksioni që Luiza Gega na dha të gjithëve

Luiza Gega, atletja jonë më e dashur, a palodhura, modestja, vajza e sakrificave të mëdha, u shpall mbrëmjen e së shtunës 20 gusht 2022, kampione e Europës në garën e 3000 metrave me pengesa, në Kampionatin Evropian të Atletikës, që u zhvillua në Mynih të Gjermanisë gjatë gjithë javës së kaluar. Një garë që atletja jonë e dominoi nga xhiro e parë e deri në të fundit, duke korrur vlerësimi maksimal për performancën dhe duartrokitje të zgjatura nga të 48 mijë spektatorët e stadiumit Olimpik të Mynihut. Pas finishit, lotë të pafund gëzimi për Luizën, e cila mori flamurin kuqezi në krahë dhe e valëviti në të gjithë pistën, duke e ngjitur atletikën shqiptare në majën e Europës. Një rezultat i atletes 33 vjeçare modeste dhe këmbëngulëse, që flet për një punë të vazhdueshme të saj, mbushur me pasion. Por po ashtu, edhe me shumë privime, për shkak të kushteve defiçitare të stërvitjes tek ne dhe të halleve në familje. Brenda nje nate, Luiza i la te gjitha mangesite, zhgenjimet dhe privimet pas, per t’u ngjitur ne perjetesine e atletikes shqiptare. Për një natë, Luiza e punës së palodhur, kokëulur, të pafjalë dhe të vazhdueshme, u shndërrua në një model ëndrre dhe suksesi për rininë tonë. Duke dëshmuar, me sa shumë pastërti dhe po aq thjeshtësi, se suksesi i majave arrihet vetëm me punë, mund e djersë. Se suksesin nuk ta fal as prejardhja, as gomonet, as transaksionet e dyshimta në shtet e jashtë tij. Për një natë, një vajzë e thjeshtë mundi dhjetra konet e stërlyera të ekraneve tona televizive dhe gjithë armatën e tyre të gjinjve dhe këmbëve zbuluar, të buzëve të mbushura me botoks dhe të fjalëve boshe. Mundi kotësinë e veshjeve firmato, e varësve të rënda të floririt në qafat e të rinjve me prindër parellinj apo me para të vëna nga aktivitete të paligjshme. Mundi llogjet dhe ritmikën bajate të pseudo-muzikës tollova, të fotove të të pasmeve të vajzave-objekt, drejtuese emisionesh televizive pa pikë vlere në përmbajtje, apo thjesht hedhëse fotosh provokuese në rrjetet sociale. Mundi të gjithë prapavijën dhe pararojën jo vetëm të spektakleve pa bukë televizive, por edhe të makinave të luksit, të shpenzimeve të shfrenuara, të një bote false që vetëm se i miklon dhe i devijon të rinjtë tanë, për t’i bërë boshë, të pavullnet, me të pasmet e ngjitura në karriket e kafeneve dhe në pritje të një pasurimi sa hap e mbyll sytë. Është një bombardim i përditshëm, madje i bërë çdo orë e minutë, i pamëshirshëm, i targetuar qartë, për t’i sjellë antivlerat dhe kotësitë si vlerat më të larta, të denja për t’u ëndërruar. Një bombardim që kryhet jo vetëm në ekranet e televizioneve, por edhe në çdo bar e butik, ku i riu, sado me ideale dhe ëndrra fisnike, humbet mes panairit të kotësive vezulluese. Dhe futet në një labirint anti-vlerash, nga të cilat duket mision i pamundur që të dalë. Por Luiza Gega na e provoi parmbrëmë, që ka një rrugëdalje shumë të qartë nga jeta boshe. Është puna dhe vetëm puna e pastër dhe e palodhur. Puna është krijuesja e të gjitha vlerave, dhe jo paraja e fituar lehtë nga trafiqet apo e falur nga prindër parellinj. Për një natë, me Luizën në apogje, pamë atleten fisnike, që pas fitores, nxitoi të përgëzonte koleget e vendit të dytë dhe të tretë, që i mundi. Pamë flamurin kombëtar në krahët e saj të brishtë, që shkëlqente i gjithi nga nderi i fituar. Pamë përqafimet e sinqerta dhe përgëzimet e saj për kolegët. Ato nëndë minuta të garës së Luizës në Mynih ishin për të gjithë ne një leksion i madh dhe i pafund. Ishin epopeja e së vërtetës. Ishte një garë ku zemra na u çua peshe si shqiptarë, ngaqë atletja jonë nuk e vuri asnjëherë në diskutim fitoren, duke qenë gjithnjë në krye dhe duke u shkëputur ndjeshëm nga të gjitha rivalet. Faleminderit Luiza për krenarinë që na fale! Faleminderit që na bëre të ndihemi aq mirë pse jemi shqiptarë dhe pse kemi vajza të mrekullueshme si ty, që nuk prapsen nga vështirësitë dhe mangësitë e jetës sonë, por që plot shpresë, pasion dhe entuziazëm, arrijnë suksesin e merituar në panteonin e atletikës evropiane. Faleminderit për leksionin e madh dhe të pazëvendësueshëm që na dhe, se vetëm puna, lodhja e pastër për rezultat, përpjekjet e panumurta për të arritur atë që do, të bëjnë të fitosh pasurinë më të madhe që ka bota, vlerësimin e njerëzvë për mundin e derdhur.