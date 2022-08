“Lëvizja më e madhe në histori” – Ukraina evakuon vijën e frontit

Ludmila Bohomolova dhe burri i saj Mykola e dinë se çfarë do të thotë të qëndrosh prapa pasi tanket ruse të futen brenda. Dy mësuesit duruan atë që ata e përshkruajnë si pesë muaj ferri pas pushtimit të fshatit të tyre, Pavlivka në Ukrainën lindore, më herët këtë vit.









Për tre muajt e parë nën Rusinë, fshatarët u fshehën në bodrumet e tyre, u përpoqën të mbijetonin me çfarëdo ushqimi që kishin dhe i varrosnin të vdekurit e tyre në oborre dhe kënde lojërash. E vetmja rrugëdalje ishte përmes territorit të kontrolluar nga Rusia.

Çifti mbeti gjithashtu pasi Pavlivka u rikthye nga Ukraina, duke qëndruar për dy muaj të tjerë pa gaz, energji elektrike apo ujë të rrjedhshëm, nën bombardimet e vazhdueshme nga artileria ruse. Vetëm pasi Mykola u plagos nga predha më 24 korrik, rrethanat i detyruan të evakuoheshin. “Unë thjesht nuk doja të largohesha nga shtëpia jonë”, tha Ludmila. “Unë kam lindur atje, edhe fëmijët tanë dhe prindërit e mi. Ishte shumë e vështirë të lija gjithçka”.

Janë më shumë histori si këto që qeveria ukrainase po përpiqet të parandalojë teksa fillon të kryejë atë që e quan një “evakuim të detyrueshëm” të pjesëve më të kontestuara të vendit. Nën kritikat nga organizatat humanitare se nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbrojtur civilët në zonat e luftimit, Kievi po ndërmerr atë që zëvendëskryeministrja Iryna Vereshchuk e ka përshkruar si “lëvizjen më të madhe të njerëzve në historinë e shtetit të pavarur ukrainas”. Në pamundësi për të ofruar siguri ose shërbime thelbësore për gati 750,000 njerëz në zonat ku luftimet janë më të ashpra, qeveria tani këmbëngul që ata duhet të lëvizin.

Më shumë se 12 milionë ukrainas janë zhvendosur nga lufta, shumica e tyre brenda vendit. Qeveria thotë se pret që edhe 220,000 të tjerë të evakuohen nga rajoni i Donetskut në Ukrainën lindore përpara dimrit. Vereshchuk, i cili është gjithashtu ministër për riintegrimin e territoreve të pushtuara përkohësisht, thotë se urdhri i evakuimit do të shtrihet edhe për 500,000 persona të tjerë në zonat e pushtuara nga Rusia ose në rrezik të tillë në rajonet e Kherson, Zaporizhzhia dhe Kharkiv.

Urdhri i evakuimit të detyrueshëm shënon një nisje për në Kiev. Që kur Rusia pushtoi për herë të parë Ukrainën lindore në vitin 2014, banorëve të rajoneve të pushtuara ose të kërcënuara iu dhanë pak udhëzime ose mbështetje për t’u larguar, ose mbështetje për ofrimin e shërbimeve thelbësore si uji dhe transporti. “Njerëzit mbetën vetëm me problemet e tyre”, tha Volodymyr Yavorskyy nga Qendra për Liritë Civile, një mbikëqyrës i të drejtave të njeriut.

Por ndryshimi i politikës është i diskutueshëm, veçanërisht në dritën e dëbimeve të detyruara të ukrainasve nga Rusia. Sipas ligjit ndërkombëtar, qeveritë janë të detyruara të bëjnë çmos për të ofruar shërbime thelbësore gjatë kohës së luftës; informojnë qytetarët për rreziqet e mundshme; dhe lëvizin popullatat vetëm nëse detyrohen për arsye sigurie ose ushtarake.

“Unë nuk mendoj se [evakuimi i detyrueshëm është] një zgjidhje shumë e mirë”, tha Yavorskyy. “Por ne duhet të jemi të qartë se në fakt nuk është e detyruar – njerëzit kanë një zgjedhje.” Në fillim të këtij muaji, mbikëqyrësi ndërkombëtar i të drejtave të njeriut Amnesty International lëshoi ​​një raport të diskutueshëm , duke akuzuar qeverinë ukrainase se nuk bën sa duhet për t’i larguar njerëzit nga zonat urbane dhe ndërtesat civile ku bazohen forcat e armatosura.

Vereshchuk e ka përshtatur urdhrin e evakuimit jo si një kërkesë që njerëzit të largohen nga shtëpitë e tyre, por si të drejtën e qytetarëve për t’u siguruar transport jashtë rrezikut, ndihmë financiare dhe strehim në zona më të sigurta. Të evakuuarve u jepen 2,000-3,000 hryvnia ukrainase (rreth 50-80 €) në momentin e mbërritjes dhe regjistrohen si persona të zhvendosur brenda vendit për t’u kualifikuar për pagesa të vazhdueshme mujore. Sipas rregullave të reja, atyre që refuzojnë të largohen do t’u kërkohet të nënshkruajnë një letër ku thuhet se i kuptojnë rreziqet dhe marrin përgjegjësi për veten dhe vartësit e tyre.

Zëvendëskryeministri u ka bërë gjithashtu thirrje organizatave që ofrojnë ndihmë pranë vijës së frontit që të pyesin veten nëse ndihma që ata po ofrojnë i inkurajon njerëzit të mbeten në rrezik. “Unë dua që njerëzit të largohen dhe të marrin ndihmë këtu, në vend të atje”, tha Vereshchuk për POLITICO. “Nëse u sjellin batanije, ujë dhe filtra, kjo nuk do t’i shpëtojë në dimër. Asnjë batanije apo jastëk i ngrohtë nuk do t’i ndihmojë ata”.

Vitaly Barabash, kryebashkiaku i Avdiivka, një qytet i vijës së parë që nga viti 2014, beson se qeveria mund të shkojë më tej. Megjithëse ai është përpjekur të bindë njerëzit të largohen që nga fundi i shkurtit, rreth 2,500 banorë – rreth 10 përqind e popullsisë së bashkisë – duke përfshirë deri në 80 fëmijë, ende fshihen nga bombardimet në bodrumet pa ventilim, ndriçim apo ngrohje.

“Unë madje do të bëja evakuime të detyruara për komunitete si tonat,” tha Barabash. “Gjendja e luftës nënkupton kufizime të të drejtave – është luftë. Nuk duhet të shkojë në kufij të çmendur, por në një farë mase ju duhet të merrni vendime për njerëzit. Sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët.”

Ndërkohë punonjësit e shtetit, ushtarët dhe vullnetarët që sjellin ndihma për njerëzit që kanë mundësi të shkojnë diku tjetër, po rrezikojnë jetën e tyre. “Nuk është e drejtë,” tha Barabash, i cili thotë se ka debatuar me zgjedhësit e tij për këtë. “Edhe unë duhet të shkoj të bind njerëzit, dhe kam edhe tre fëmijë, dhe nëse më ndodh diçka, çfarë do të bëjnë fëmijët e mi?”

Sa më gjatë që njerëzit të kalojnë të shkëputur nga bota në strehimoret me bomba, aq më e vështirë është për ta që të vendosin të largohen, tha Barabash. “Disa thonë se nuk kanë ku të shkojnë, ose nuk kanë mjete financiare, ose thonë se kanë mbijetuar 2014-15 dhe do të mbijetojnë tani,” tha ai. “Disa thonë, ata tashmë janë larguar dhe janë kthyer sepse kanë mbetur pa para. Dhe nuk mund ta mohoj që disa presin që Rusia të vijë”.

Qeveria duhet të njohë shkallën e vështirësisë që njerëzit të evakuohen, tha Oleh Tkachenko, një pastor që ndihmoi Ludmila Bohomolova, mësuesen, të largohej nga Pavlivka në fund të korrikut. “Ka ende një masë pyetjesh: Po prona? Po plaçkitjet? Po kompensimi? Njerëzit po humbasin gjithçka. Unë e kam vuajtur këtë vetë”, tha Tkachenko, i cili është zhvendosur dy herë, një herë në 2014 dhe përsëri pas pushtimit më të fundit.

Ukraina nuk ka asnjë mekanizëm për të vlerësuar vlerën e pronave dhe bizneseve të humbura ose të grabitura, nuk ka problem të japë kompensim. Vereshchuk premton se akomodimi falas do të ofrohet të paktën gjatë këtij dimri dhe se pensionet dhe pagesat e tjera do të jenë ende të disponueshme. Por nuk është e qartë se nga do të vijnë financimet. Ministri shpreson që partnerët ndërkombëtarë të ndihmojnë. “Duam të vazhdojmë me pagesat,” tha ajo. “Por ne kemi nevojë për mbështetje në mënyrë që të mund të ruajmë likuiditetin buxhetor, në mënyrë që njerëzit atje të dinë që ne nuk po i braktisim ata”.

Në qytetet fantazma pothuajse të shkreta të rajonit të Donetskut, ku shumë ndërtesa janë dëmtuar nga lufta dhe të tjera janë të mbytura, shumë prej tyre ndihen të braktisur dhe e kanë inat atë që ata e shohin si një përpjekje për t’i larguar ato. Disa qytete nuk janë granatuar ende rëndë, por megjithatë nuk kanë ujë apo gaz; vendasit dyshojnë se shërbimet janë fikur për të inkurajuar njerëzit të largohen.

“Ata nuk mund të na detyrojnë të shkojmë, apo jo?” tha Svitlana, 62 vjeç, nga Kostyantynivka, një qytet rreth 20 kilometra larg vijës së frontit. Vajza e saj tashmë humbi një banesë kur u detyrua të kthehej në shtëpi nga Donetsk në 2015 – tani ajo është në Lituani, por Svitlana nuk ka në plan të bashkohet me të për të qenë një “gur mulliri në qafën e fëmijëve”. Në vend të kësaj, ajo shpreson se lufta do ta kalojë në masë të madhe qytetin, siç ndodhi në vitin 2014.

Bohomolova, mësuesja nga Pavlivka, vlerëson se ende kanë mbetur deri në 300 njerëz në fshatin e saj, duke përfshirë familjet me fëmijë. Ata janë të vetëdijshëm për ofertat e qeverisë për t’i ndihmuar të largohen. “Ata i dinë të gjitha. Por ata janë të lidhur me shtëpinë që kanë ndërtuar dhe gjërat e tyre,” tha ajo. “Ata nuk e kuptojnë se gjithçka mund të shkatërrohet në një moment. Unë isha i njëjti: Si mund të shkoj? Si mund t’i lë të gjitha pas? Por tani është e frikshme të mendosh për kthimin”.

Ajo planifikon të shpërngulet në qytetin e Dnipros me burrin e saj, ku do të ndajnë një banesë me anëtarët e tjerë të familjes – shtatë persona gjithsej. “Ne do t’ia dalim disi,” tha ajo. “Gjëja më e rëndësishme është se ne jemi ende gjallë.”