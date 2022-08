Mikeshat e kryeministres së Finlandës dalin topless dhe puthen mbi tryezën e saj të punës në rezidencën qeveritare dhe e postojnë në Tik Tok (FOTO)

Kryeministrja e Finlandës kërkoi falje sot pasi dy nga shoqet e saj femra u fotografuan duke zhveshur gjoksin dhe duke u puthur me njëra-tjetrën në rezidencën e saj zyrtare.









Imazhi është marrë pranë tavolinës së Sanna Marin kundër një tabele zyrtare me sfond blu në një hapësirë ​​pune ku ajo filmohet shpesh duke bërë njoftime zyrtare të qeverisë.

Një nga femrat topless përdori një shenjë zyrtare, duke shkruar “Finlandë” për të fshehur modestinë e saj duke mbuluar gjoksin e saj të zhveshur në fotografinë argëtuese.

Shenja normalisht qëndron në tavolinën e zonjës Marin kur ajo merr pjesë në video-konferenca ndërkombëtare, duke folur shpesh me liderë të tjerë të Bashkimit Evropian dhe botëror.

Zonja Marin, 36 vjeçe, u detyrua të pranonte sot se fotografia e cila u shkrep nga një video nuk duhej ‘të ishte marrë kurrë’ pasi filloi të qarkullonte në Twitter.

Ajo ka qenë nën kritika ditët e fundit për një sërë videosh të zbuluara që e tregojnë duke kërcyer intime me miqtë në një natë në Helsinki.

MailOnline mund të zbulojë se një nga dy femrat tërheqëse në foton e zhurmshme është shoqja bionde magjepsëse e zonjës Marin, Sabina Särkkä, 33 vjeçe, e cila tani është një influencuese e mediave sociale.

Një tjetër video u shfaq më herët gjatë ditës së sotme, ku tregon ish-modelen duke kërcyer në mënyrë provokuese me zonjën Marin në natën e saj famëkeqe në një klub nate finlandez në fillim të këtij muaji.

Zonja Marin zbuloi sot se fotografia e diskutueshme topless është bërë në hapësirën e saj të punës pranë tualetit në katin e parë të vilës së saj luksoze zyrtare të stilit suedez të quajtur Kesäranta.

Ajo tha se ajo ishte marrë kur ajo po argëtonte një grup miqsh të saj në kopshtin e saj në mbrëmjen e së dielës më 10 korrik të këtij viti, pasi ata kishin marrë pjesë më herët në festivalin e rrokut Ruisrock të Finlandës.

Zonja Marin tha se miqtë e saj kishin akses në shtëpinë e saj vetëm për të përdorur tualetet dhe përdorën mundësinë për të marrë videon, e cila më vonë u fotografua.

Fillimisht u postua në llogarinë TikTok të zonjës Särkkä, së bashku me një video tjetër që tregon atë dhe miqtë e tjerë të zonjës Marin duke kërcyer në kopshtet e shtëpisë së saj, e cila u ndërtua në vitin 1863 në një vend të izoluar buzë ujit me bankinën e vet.

Videoja e dytë shfaqi miqtë, duke përfshirë zonjën Särkkä, të udhëhequr nga kantautorja finlandeze Alma, 26 vjeçe, teksa kalonin në një shteg pranë një fushe tenisi.

Ish-mbretëresha e bukurisë Särkkä ishte veshur me një kapele kauboji, pantallona të shkurtra xhins dhe një xhaketë lëkure pasi me sa duket kishte shkuar në festivalin e rrokut me kryeministren.

Zonja Marin u fotografua gjithashtu në festival e veshur me pantallona të shkurtra xhins dhe një xhaketë lëkure të zezë, duke e bërë atë të vlerësohej në internet si “kreu më i lezetshëm i qeverisë në Evropë”.

Zonja Särkkä mendohet se i ka fshirë imazhet e diskutueshme nga llogaria e saj në TikTok, por jo përpara se ato të fotografoheshin dhe të ri-postoheshin në Twitter.

Zonja Marin u pyet sot në lidhje me imazhet nga gazetarët kur ajo mbajti një konferencë shtypi të improvizuar në Ditën e Ambasadorëve të Finlandës.

Ajo tha: “Kam parë këtë pamje këtë mëngjes. Po, ata janë nga Kesäranta. Ata u filmuan të dielën, të dielën pas Ruisrock. Në atë kohë, kisha miq në Kesäranta që kalonin mbrëmjen.

“Tualetet në katin e poshtëm në Kesäranta janë përdorur gjithashtu nga mysafirët. Me sa duket një nga këto foto është bërë në atë gjendje.

“Mendoj se fotografia nuk është e saktë, kërkoj falje për këtë. Një foto e tillë nuk duhej të bëhej, por përndryshe asgjë e mrekullueshme nuk ndodhi gjatë mbrëmjes.’

Zonja Marin shtoi: “Sigurisht, si kryeministre, do të doja të fokusohesha në çështjet thelbësore të politikës.

Por duke iu referuar polemikave rreth videove ku ajo lëshon flokët, ajo shtoi: “Sigurisht, e kuptoj që edhe mediat duan të shkruajnë për këtë. Nuk mund ta kontrolloj

“Personalisht nuk shoh asgjë të keqe që edhe ne politikanët e këtij niveli kemi kohë të lirë, e kalojmë me miqtë.

“Ne jetojmë edhe jetë të tjera dhe detyra e qytetarëve në zgjedhje është gjithmonë të vlerësojnë këndvështrimin e tyre, nëse është i përshtatshëm dhe çfarë mendojnë për të. Unë i besoj aftësisë së finlandezëve dhe finlandezëve për të gjykuar.’

Ish-mbretëresha e bukurisë zonja Särkkä – e cila përfaqësoi Finlandën në konkursin Miss World 2012 – është shfaqur në shfaqje të shumta realiteti televiziv në Finlandë dhe tani është një ndikuese e mediave sociale me 90,000 ndjekës në Instagram.

Ajo zbuloi në një histori në Instagram vetëm gjashtë ditë më parë se ishte ndarë me bashkëshortin e saj Ossi Kivimäki.

Çifti që u martua në Greqi në vitin 2019 kishte folur vitin e kaluar për planet e tyre për t’u larguar nga Helsinki dhe për ta kthyer një kasolle 100-vjeçare me dru në “shtëpinë e ëndrrave të tyre”.

Videoja e re është realizuar qartë në orët e hershme të mëngjesit, pasi drita e ditës tashmë mund të shihet përmes ballkonit të tarracës së çatisë në klubin e natës në modë të Helsinkit, Klubi.

Të tjerë të rinj argëtues mund të shihen duke parë me habi në pamjen e kryeministres së tyre duke lëshuar flokët e saj.

Zonja Marin, e cila është e martuar me një vajzë katërvjeçare është filmuar më parë duke kërcyer në të njëjtën natë me miqtë e famshëm finlandezë në dy apartamente përpara se të shkonte në klub.

Një video shfaqte dikë që thërriste fjalët “bandë miell” në sfond, duke çuar në spekulime se droga mund të ishte marrë si “miell” është zhargon për kokainën në Finlandë.

Pretendimet çuan që zonja Marin të mbajë një konferencë për shtyp të premten e kaluar, kur ajo mohoi të kishte marrë ndonjëherë drogë dhe këmbënguli se nuk kishte parë ndonjë të marrë nga dikush tjetër gjatë natës së saj jashtë.

Ajo zbuloi se kishte bërë një test droge për të vërtetuar pafajësinë e saj dhe zëdhënësi i saj zyrtar konfirmoi dje se rezultatet ishin kthyer si negative.