Sylvester Stallone/ Tatuazh “i zhdukur” me gruan e tij – E mbuloi me qenin nga “Rocky”

Sylvester Stallone ka disa tatuazhe në trupin e tij, veçanërisht atë që kishte bërë për gruan e tij, Jennifer Flavin.

Së fundmi shumë raporte flasin për fërkime mes çiftit dhe më shumë zjarrit i kanë hedhur fotot e fundit të aktorit.

Ylli 76-vjeçar i Hollivudit kishte një tatuazh të gruas së tij lart në krahun e tij, i cili nuk ekziston më. Stallone e zëvendësoi atë, duke ndërtuar figurën e qenit të tij në të njëjtin vend, me Flavin që “zhduket” nga bicepsi i tij.

Këto foto dolën menjëherë pas lajmit se Flavin nuk e ndiqte më në Instagram, ndërsa ditë më parë ajo postoi një foto të tre vajzave të tyre duke shkruar në mbishkrim: “Këto vajza janë prioriteti im. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Ne të 4 përgjithmonë.”

Një përfaqësues i Stallone këmbëngul se nuk ka probleme mes tyre dhe ka qenë një keqkuptim.

Ai madje shtoi se Stallone u përpoq të rinovonte tatuazhin e gruas së tij por rezultati nuk ishte ai i dëshiruari.

“Z. Stallone synonte të përditësonte imazhin e tatuazhit të gruas së tij, megjithatë, rezultatet ishin të pakënaqshme dhe të pariparueshme. Ai duhej ta mbulonte imazhin me një tatuazh të qenit të tij nga ‘Rocky’” , tha përfaqësuesi.

“Z. Stallone e do familjen e tij. Stallones aktualisht po xhirojnë së bashku një reality show që do të debutojë në Paramount+,” përfundoi ai.

