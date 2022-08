Më 7 shtator prezantohet iPhone 14 – Karakteristikat e tij

Më 7 shtator do të “zbulohet” iPhone-i i ri, me ndryshimin e dukshëm nga celularët e mëparshëm të kësaj teknologjie në kamera dhe ekran. iPhone 14 do të prezantohet në eventin vjetor të organizuar nga Apple, në orën 21:00.









Apple pritet të nxjerrë në treg katër modele të reja iPhone, me gjasë që do të quhen iPhone 14. Pajisjet e reja do të kenë kamera të përmirësuara, ndërsa ekranet e reja në versionet e shtrenjta Pro do të jenë surprizë.

Modelet e reja të Apple Watch Series 8, raporton Bloomberg, ka të ngjarë të përfshijnë një sensor të temperaturës së trupit që do të monitorojë gjumin dhe madje edhe fertilitetin.

Këtë vit, softueri përfshin opsione të personalizuara për kyçjen e ekranit dhe aftësinë për të modifikuar ose zhbërë iMessages të dërguara.

iPhone 14s i parë pritet të dalë në shitje më vonë në shtator.

Kujtohet se shitjet e iPhone gjenerojnë afërsisht 50% të totalit të shitjeve të gjigantit amerikan të teknologjisë.