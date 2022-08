Chiara Ferrani, poza provokuese me bashkëshortin e saj, Fedez

Dashuria e Chiara Ferranit dhe Fedez -it është e dukshme edhe përmes fotove që postojnë në rrjetet sociale.









Çifti ka gjashtë vite bashkë, por duket se nuk po humbasin asnjë minutë. Përkundrazi, pasioni i tyre digjet vazhdimisht dhe të dy kujdesen të shijojnë çdo minutë të përditshmërisë së tyre.

Në foton e fundit të publikuar nga influencuesja italiane në llogarinë personale në Instagram, objektivi i ka kapur në një pozë mjaft… provokuese.

Në veçanti, në foto ata të dy janë të veshur me rroba banje, me reperin italian të shtrirë dhe të dashurën e tij të ulur sipër tij. Fedez e shikon me butësi dhe i përqafon fytyrën, ndërsa ajo i jep një buzëqeshje të madhe.

Shihni postimin:

Historia e dashurisë, fillimi i përrallës

Chiara Ferrani dhe reperi i zemrës së saj janë bashkë prej gjashtë vitesh. Jeta e influencueses italiane ndryshoi rrënjësisht në gusht të 2016-ës kur u njoh me këngëtarin. Të dy u njohën përmes një shoqërie të përbashkët, ku kishin shkuar për të ngrënë. Gjërat mes tyre u zhvilluan mjaft shpejt.

“Ishte si dashuri me shikim të parë. Kishim dalë për drekë me të dhe me ish të dashurën e tij dhe me ish-partneren dhe kolegen time. Kishim miq të përbashkët në shtator 2015. Më pas të dy u ndamë me njëri-tjetrin. Ne kishim shkruar një këngë verore që u bë hit në rrjetet sociale dhe ai më përmendi në këngën e tij në mënyrë qesharake. Që atëherë filluam të flisnim duke dërguar mesazhe. Ai më ftoi në darkë dhe unë pranova sepse ishte shumë i këndshëm dhe romantik, edhe pse nuk ishte aspak tipi im”, kishte thënë Chiara në një intervistë për takimin që do t’i ndryshonte jetën.

Fejesa, fëmija dhe martesa

Kimia mes tyre ishte e tillë që një vit më vonë ata hodhën hapin e radhës në marrëdhënien e tyre me fejesën në Verona. Dasma nuk vonoi. Në shtator 2018, ata u bashkuan zyrtarisht në martesë. Pesë muaj më parë dashuria e tyre ishte vulosur me ardhjen në jetë të djalit të tyre Leo.

Ceremonia e shkëlqyer u zhvillua në Siçili, ku të ftuarit mbërritën me fluturime speciale dhe avionët ishin të zbukuruar me logon #TheFerragnez. Më shumë se 3 milionë ndjekës e ndoqën ceremoninë minutë pas minute.

Çifti e ndan jetën mes Los Anxhelosit dhe Italisë. Lumturia e tyre u rrit tetorin e kaluar kur Ciara njoftoi se do të bëhej nënë për herë të dytë. Vittoria e vogël erdhi në botë marsin e kaluar. Kiara ishte më e lumtur se kurrë.

Në fakt, çifti sapo mbushi tre vjet martesë dhe u gjend në liqenin e Komos për të festuar. Fedez kishte përgatitur një surprizë të veçantë për të zgjedhurin e zemrës, duke i shkruar një këngë.

Më e lumtur dhe më e kompletuar se kurrë, Ciara, duke folur për tre vitet përrallore me këngëtaren, kishte thënë në rrjetet sociale: “Tre vite më parë u martova me njeriun e jetës sime dhe ishte një nga ditët më të mira të jetës sime. Të gjithë ata që dua ishin aty. Unë të dua! Për përvjetorin tonë të martesës, u takuam në liqenin e Komos dhe ai këndoi një këngë për mua. Nuk kam fjalë për të përshkruar se si ndihem”